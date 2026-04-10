Une fin de carrière prématurée pour Simon Mignolet ? Son père Stefaan s'exprime sur sa blessure

Simon Mignolet ne sera pas disponible pour le Club de Bruges dans les prochaines semaines. Son père, Stefaan Mignolet, s'est exprimé au sujet du portier.

Il n’y a pas si longtemps, Simon Mignolet a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière de gardien après les play-offs pour rejoindre l’Union belge. Sur les dix matchs qu’il espérait encore disputer, il se pourrait qu’il n’en reste finalement qu’une poignée.

Le Club de Bruges a en effet annoncé que Mignolet souffre à nouveau d’une blessure aux ischio-jambiers. Un problème dont il avait déjà souffert récemment, même s’il s’agirait cette fois d’une nouvelle blessure et non d’une rechute, selon le Nieuwsblad.

Le match contre Saint-Trond ce week-end, SImon Mignolet le manquera quoi qu’il arrive. Quant à son retour ? En ce qui concerne la rencontre face à l’Union SG lors de la 3e journée elle semble déjà très compromise aussi.

La crainte d’une fin de carrière ?

Le 22 avril en semaine contre Malines ? Le 26 avril en déplacement à La Gantoise ? Début mai à Anderlecht ? Ou encore plus tard ? Difficile à dire. Du côté de La Dernière Heure, on craint déjà que cela puisse tout simplement marquer la fin de sa saison… et donc de sa carrière.

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Selon son père, Stefaan Mignolet, il ne faut toutefois pas s’alarmer : "J’ai déjà eu Simon au téléphone et il était évidemment très abattu", a confié le père du gardien au micro du Belang van Limburg. "Normalement, il devrait être absent environ trois semaines, donc heureusement, il ne devra pas encore arrêter plus tôt que prévu."