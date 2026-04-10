Voici les arbitres qui seront au sifflet ce week-end en Pro League

Les Champions' Play-offs ont débuté le week-end dernier. Et ce week-end, la lutte reprend de plus belle. Trois affiches sont à nouveau au programme et elles seront dirigées par Nicolas Laforge, Lawrence Visser et Lothar D'Hondt.

C’est Jan Boterberg qui ouvrira le week-end de football ce vendredi soir avec une rencontre capitale, celle de la dernière chance ou presque dans les Europe Play-offs pour Charleroi et l'Antwerp FC. Une victoire est indispensable pour les deux équipes.

Qui dirigera quelle rencontre ?

Un succès sera également impératif pour Dender s’il veut encore éviter les barrages face au vainqueur des play-offs de la Challenger Pro League. C’est Jasper Vergoote qui officiera à cette occasion lors du dernier match du week-end.

The referees in charge for the upcoming Pro League matchday. ⌚️



🇳🇱 - https://t.co/nncqGcB7K6

🇫🇷 - https://t.co/NMvsibT9pA pic.twitter.com/pvfk1KDr7j — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) April 8, 2026

Vous pouvez retrouver l’aperçu complet de tous les arbitres ci-dessus. Mais c’est évidemment surtout du côté des Champions’ Play-offs que l’attention se porte, avec une nouvelle fois trois rencontres importantes au programme.

Visser, D’Hondt et Laforge au sifflet des affiches

Saint-Trond - Club de Bruges sera la première affiche du week-end. C’est Lothar D’Hondt qui a été désigné pour diriger la rencontre. Devillers et Claes seront ses assistants, tandis que Bert Verbeke officiera comme quatrième arbitre.



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Nicolas Laforge se rendra à Malines pour le duel entre les Malinois et le les Unionistes, alors que Lawrence Visser sera chargé de diriger la troisième affiche du week-end, entre le RSC Anderlecht et La Gantoise.