Youri Tielemans doublement décisif en Coupe d'Europe, contre-performance pour Mike Penders et Diego Moreira

Du bon et du moins bon pour nos Diables Rouges, ce jeudi soir en Coupe d'Europe. Youri Tielemans a délivré deux assists dans la victoire de Villa à Bologne, mais Mike Penders et Diego Moreira n'ont rien pu faire à Mayence.

En Europa League, le premier quart de finale avait déjà lieu mercredi soir et avait vu Braga partager l'enjeu face au Betis (1-1). Ce jeudi, trois autres rencontres étaient au programme, dont le déplacement d'Aston Villa à Bologne.

Avec Youri Tielemans et Amadou Onana (remplacé à la 80e) au coup d'envoi, les Villans se sont imposés en Italie (1-3) et ont déjà pris une sérieuse option sur la qualification pour le dernier carré. Capitaine des Diables Rouges, Tielemans s'est illustré, avec deux passes décisives sur les buts du 0-1 (Ezri Konsa) et du 1-3 (Ollie Watkins).

Bonne affaire pour les Diables de Villa, contre-performance pour ceux de Strasbourg

Dans le même temps, le FC Porto a partagé l'enjeu face à Nottingham (1-1), dans une rencontre où Matz Sels est resté sur le banc. Enfin, Fribourg s'est imposé 3-0 face au Celta Vigo et a également pris une belle option.

En Conference League, quatre rencontres étaient au programme ce jeudi soir, dont celle entre Crystal Palace et la Fiorentina, qui a largement tourné à l'avantage des Anglais (3-0). Même score pour le Rayo Vallecano face à l'AEK Athènes et pour le Shakhtar Donetsk, qui a giflé l'AZ Alkmaar.

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Dernier résultat de ces quarts de finale aller, Mayence s'est imposé 2-0 face à Strasbourg, où Mike Penders était titulaire et où Diego Moreira a commencé sur le banc avant d'entrer à la 64e minute, sans avoir un impact décisif sur la rencontre.