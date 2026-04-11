À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

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Photo: © photonews

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Jayden Onia Seke sera de retour dans le onze de base du RSCA Futures ce samedi. Le jeune ailier de 16 ans avait été absent auparavant en raison de sa participation à la Future Cup, qu'il a remportée après avoir inscrit un but en finale contre le Real Madrid.

Un tout autre défi l'attend désormais : le derby bruxellois face au RWDM. " J'espère qu'il y aura beaucoup de supporters, car cela nous donne un petit coup de pouce en plus", confie Jayden Onia Seke (16 ans) dans Het Nieuwsblad. " On sait qu'ils se battent pour leur maintien et qu'ils mettront beaucoup d'intensité dans les duels".

L'équipe U23 du RSCA est consciente de la différence d'expérience, mais ne compte pas se laisser faire. "Nous avons un groupe jeune, mais nous allons nous imposer et tenter de jouer notre football », explique Onia Seke.

La forme des Futures est irrégulière. Après un court regain de forme avec quelques bons résultats, une douloureuse série de 0 sur 12 a suivi, laissant l'équipe dans le bas du classement. " Le plus important reste le processus d'apprentissage, mais nous voulons tout de même terminer la saison sur une note positive".

Jayden Onia Seke veut percer à Anderlecht

Pour Onia Seke, la progression en D1B continue. Il n'est désormais plus le plus jeune du noyau et se projette avec ambition. "Mon objectif est de continuer à progresser et d'aller chercher mes premières minutes avec l'équipe première", espère-t-il.


En parallèle, le jeune talent combine le football avec ses études et ses sélections en équipes nationales de jeunes. " J'aime enchaîner les matchs et je n'ai pas l'impression que ce soit trop", conclut-il. 

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