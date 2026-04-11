🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

Chafik Ouassal
| Commentaire
🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La 33e journée de Challenger Pro League s'ouvrait ce samedi avec un derby au Stade Machtens remporté par des Molenbeekois qui retrouvent le goût de la victoire.

Le RWDM s'adjuge le derby

Le RWDM s'est imposé 2-1 face aux RSCA Futures et s'est adjugé ce derby bruxellois en Challenger Pro League. Aiman Maurer (21e) et Mamadou Simbakoli (87e) ont trouvé le chemin des filets pour les Molenbeekois, alors que du côté des RSCA Futures, Terry Van De Ven égalisait à l'heure de jeu. 

Grâce à cette victoire arrachée en fin de match, le RWDM a engrangé trois points précieux en vue du maintien.

Le RFB gaspille

Avec deux cartes rouges et 4 buts, on peut parler de rencontre animée à Boussu entre les Francs Borains et Jong Genk. Aboubacar Ali (12e) ouvrait rapidement le score pour les Borains avant que le Limbourgeois Mbavu ne soit exclu (16e). Genk égalisait pourtant dans la foulée via Nzoko (16e). 

Après le repos, les locaux reprenaient les comandes grâce à Aboubacar Ali (60e) qui signait un doublé. Le RFB était ensuite réduit à dix également après la faute de Malungu (69e). Alors que les Borains tenaient leur victoire, Emmanuel Sarfo égalisait pour les Limbourgeois dans les arrêts de jeu.

7e défaite consécutive pour l'Olympic Charleroi

Jenthe Mertens sur pénalty (36e) à inscrit le seul but de la partie entre l'Olympic et le Lierse, offrant la victoire aux Anversois. Les Dogues enregistrent une nouvelle défaite et continuent à couler, surtout après la victoire de Bruges.

Lire aussi… À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

En effet, alors qu'on se dirigeait vers un nul sans buts au Soevereinstadion de Lommel, Yanis Musuayi a offert les trois points au Club NXT dans les arrêts de jeu.

Enfin, en haut de tableau, Beveren reste inébranlable et dans la rencontre qui opposait les deux formations assurées de monter en Jupiler Pro League, Slegers (48e) a inscrit le seul but de la partie face à Courtrai.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Olympic Charleroi
Lierse SK

Plus de news

Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

21:50
"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

21:40
Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match" Interview

Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match"

21:20
5
À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

16:00
1
Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo Analyse

Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo

21:00
8
"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

20:38
Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

20:12
"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

20:04
🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

19:30
Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

19:00
La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

18:30
Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end

Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end

17:52
Michel Vlap en pleine zone de conflit : "Je me sens en sécurité mais ma famille est aux Pays-Bas"

Michel Vlap en pleine zone de conflit : "Je me sens en sécurité mais ma famille est aux Pays-Bas"

18:10
Olivier Renard a-t-il bel et bien eu du flair ? "Il est promis à de grandes choses"

Olivier Renard a-t-il bel et bien eu du flair ? "Il est promis à de grandes choses"

17:30
Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

17:00
Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

16:30
Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

15:33
Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

15:00
La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

14:30
Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

14:00
Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

13:30
2
Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

12:40
Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

11:40
Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

12:20
2
Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

12:00
1
Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

11:40
1
Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

11:20
Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début" Réaction

Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début"

10:40
Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

11:00
Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

10:20
Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

10:00
Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

09:30
Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

09:00
Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

08:40
1
Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

08:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 33
Eupen Eupen 3-3 Beerschot Beerschot
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 RFC Seraing RFC Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Francs Borains Francs Borains 2-2 Jong Genk Jong Genk
La Gantoise La Gantoise 12/04 FC Liège FC Liège
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved