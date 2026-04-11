🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

La 33e journée de Challenger Pro League s'ouvrait ce samedi avec un derby au Stade Machtens remporté par des Molenbeekois qui retrouvent le goût de la victoire.

Le RWDM s'adjuge le derby

Le RWDM s'est imposé 2-1 face aux RSCA Futures et s'est adjugé ce derby bruxellois en Challenger Pro League. Aiman Maurer (21e) et Mamadou Simbakoli (87e) ont trouvé le chemin des filets pour les Molenbeekois, alors que du côté des RSCA Futures, Terry Van De Ven égalisait à l'heure de jeu.

Grâce à cette victoire arrachée en fin de match, le RWDM a engrangé trois points précieux en vue du maintien.

Le RFB gaspille

Avec deux cartes rouges et 4 buts, on peut parler de rencontre animée à Boussu entre les Francs Borains et Jong Genk. Aboubacar Ali (12e) ouvrait rapidement le score pour les Borains avant que le Limbourgeois Mbavu ne soit exclu (16e). Genk égalisait pourtant dans la foulée via Nzoko (16e).

Après le repos, les locaux reprenaient les comandes grâce à Aboubacar Ali (60e) qui signait un doublé. Le RFB était ensuite réduit à dix également après la faute de Malungu (69e). Alors que les Borains tenaient leur victoire, Emmanuel Sarfo égalisait pour les Limbourgeois dans les arrêts de jeu.

7e défaite consécutive pour l'Olympic Charleroi

Jenthe Mertens sur pénalty (36e) à inscrit le seul but de la partie entre l'Olympic et le Lierse, offrant la victoire aux Anversois. Les Dogues enregistrent une nouvelle défaite et continuent à couler, surtout après la victoire de Bruges.



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En effet, alors qu'on se dirigeait vers un nul sans buts au Soevereinstadion de Lommel, Yanis Musuayi a offert les trois points au Club NXT dans les arrêts de jeu.

Enfin, en haut de tableau, Beveren reste inébranlable et dans la rencontre qui opposait les deux formations assurées de monter en Jupiler Pro League, Slegers (48e) a inscrit le seul but de la partie face à Courtrai.