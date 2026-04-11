Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

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Photo: © photonews

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Vous rappelez-vous d'Owen Otasowie ? En 2021, le Club de Bruges avait dépensé 4 millions pour ce milieu de terrain prometteur. Mais l'Américain a quitté le Club en 2023, et mis sa carrière entre parenthèses.

Owen Otasowie (25 ans) était arrivé en août 2021 au Club de Bruges, et son transfert était un joli coup de la part des Blauw & Zwart. Le milieu de terrain américain arrivait de Wolverhampton où on croyait en son potentiel, lui offrant un nouveau contrat qu'Otasowie avait refusé à l'époque.

Mais après avoir choisi de signer à Bruges pour 4 millions d'euros, l'Américain va presque disparaître des radars. Littéralement : Otasowie, en plus de quelques blessures, manquera de nombreux entraînements et finira par être écarté du noyau brugeois, avec lequel il n'aura que 2 matchs (et 4 avec le Club NXT).

Owen Otasowie aurait arrêté sa carrière

En juillet 2023, Owen Otasowie est libéré, et il n'a depuis pas retrouvé de club. Mais que devient-il ? Vraisemblablement... pas footballeur. En effet, des supporters de Wolverhampton et du Club de Bruges ont retrouvé sa trace sur les réseaux sociaux, où Otasowie poste des vidéos très étranges liées à du mannequinat. Il aurait lancé il y a quelques annés sa propre marque de vêtements. 

Otasowie aurait semble-t-il décidé d'arrêter sa carrière de footballeur, selon des informations par Express and Star. Certaines vidéos postées sur ses comptes Instagram et TikTok et certains échanges avec des supporters donnent également l'impression que l'ex-Brugeois n'aurait pas vraiment toute sa tête. 

International étatsunien à une reprise, Owen Otasowie aurait pu être l'un des cadres de la sélection des USA d'ici quelques mois. Mais son dernier match professionnel pourrait bien rester celui du 17 septembre 2022, contre le SK Beveren... 

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