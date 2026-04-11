Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Epolo

Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

Matthieu Epolo a passé un cap cette saison et est l'un des joueurs du Standard les plus susceptibles de rapporter gros. (Lire la suite)