Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

Matthieu Epolo a passé un cap cette saison et est l'un des joueurs du Standard les plus susceptibles de rapporter gros.

Matthieu Epolo n'a que 21 ans, est capitaine du Standard et participera à la Coupe du Monde en juin prochain (sauf surprise) : un tel profil peut rapporter gros. Le Matricule 16 serait en position de force cet été en cas de négociations puisque Epolo est encore sous contrat jusqu'en 2029.

Or, selon Sudinfo, un intérêt existe en provenance de Ligue 1 : le Racing Strasbourg, qui se prépare à un retour de Mike Penders à Chelsea, aurait coché le nom d'Epolo pour lui succéder. Le portier liégeois est estimé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt.

10 millions d'euros pour Matthieu Epolo ?

Mais 5 millions ne suffiront certainement pas à convaincre le Standard. Ce montant n'a d'ailleurs plus été réévalué depuis décembre dernier et donc depuis la qualification de la République Démocratique du Congo à la Coupe du Monde. Même sans jouer en juin prochain, un statut de mondialiste changera les choses.

Le Standard espère donc toucher... 10 millions d'euros pour son capitaine, qui a manqué quelques matchs cette saison en raison de blessures mais a véritablement passé un cap. Les grossières erreurs de la saison passée sont bien moins fréquentes aujourd'hui.

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Un départ l'été prochain est-il inévitable ? Ce serait un coup dur sportif pour les Rouches, mais Matthieu Epolo est clairement l'un des joueurs les plus susceptibles de faire rentrer de l'argent dans les caisses, et de remettre la formation liégeoise sur le devant de la scène.