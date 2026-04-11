Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

Chafik Ouassal et Lorenz Lomme
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Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

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Le Belge continue d'enchaîner les prestations de haut vol à Munich. Notre compatriote vient de battre un record de buts qui datait de... 54 ans. Une performance dont il peut être très fier.

Le Bayern Munich se déplaçait samedi chez le mal classé FC St. Pauli à l'occasion de la 29e journée de Bundesliga. Grâce à la défaite du Borussia Dortmund, le Rekordmeister pouvait faire un pas de géant vers le titre. Il pouvait également battre un record de buts datant de la saison 1971/72.

Cette saison-là, porté par le légendaire Gerd Müller, le Bayern avait trouvé la faille à 101 reprises en Bundesliga. Mais Kompany et ses hommes ont battu ce record aujourd'hui en s'imposant 0-5 face au St. Pauli d'Alexander Blessin (ex-Union).

Goretzka bat le record

Jamal Musiala a égalé le record en donnant l'avantage au Bayern après moins de dix minutes. C'est finalement Leon Goretzka qui, avec le 0-2, a inscrit le 102e but de la saison du Bayern. Olise a ajouté le 0-3 et Nicolas Jackson le 0-4 puis le 0-5. Le Bayern en est ainsi déjà à 105 buts cette saison.

Les états de service de Vincent Kompany en Bavière n'en deviennent que plus impressionnants. Avec douze points d'avance sur Dortmund, il est à un souffle d'un deuxième titre national consécutif. De plus, son équipe propose par moments un football qui régale.

Lire aussi… Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht
En Ligue des champions, après le succès 1-2 en quarts de finale sur la pelouse du Real Madrid, le Bayern est pour beaucoup devenu le grand favori. La Coupe aux grandes oreilles rendrait le Belge encore un peu plus immortel à l'Allianz Arena.

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