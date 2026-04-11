Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

L'AS Monaco a vécu un véritable jour sans vendredi soir en déplacement au Paris FC. L'équipe de Sébastien Pocognoli était déjà menée 3-0 après à peine vingt minutes et a ainsi encaissé un coup dur en plein sprint final de la saison.

L'AS Monaco a pris une lourde claque vendredi soir sur la pelouse du Paris FC. Il est rapidement apparu que Sébastien Pocognoli et ses troupes allaient vivre une soirée compliquée : après une vingtaine de minutes de jeu, le score était déjà de 3-0.

Les Monégasques ont réagi en réduisant l'écart, mais n'ont jamais vraiment réussi à rentrer dans leur match. Le score final a été de 4-1. "Encaisser autant de buts en si peu de temps est clairement dû à un manque de préparation mentale", a déclaré Pocognoli après la rencontre.

Pocognoli pointe un problème mental à Monaco

"Je l'ai répété toute la semaine, mais il est clair que nous avons été défaillants sur ce point. Dans les 25 dernières minutes de la première période, nous nous sommes bien repris et avons créé plusieurs occasions qui auraient pu nous redonner un peu d'espoir, mais nous n'avons pas saisi l'opportunité que le Paris FC, lui, avait su exploiter plus tôt."

"Tout ce que nous avons accompli jusqu'ici est le résultat du travail acharné et du dévouement. Nous étions sur une série fantastique et, ces dernières semaines, nous étions peut-être la meilleure équipe de France et même d'Europe", lâche même Pocognoli.



"Il fallait bien que cela s'arrête un jour, mais je n'aurais pas voulu que ce soit de cette manière. Nous devons surtout tirer les leçons des raisons de ce succès et de cette rechute, puis reprendre le travail la semaine prochaine pour être prêts mentalement, physiquement et tactiquement pour Auxerre", a conclu l'entraîneur belge.