La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Un peu d'incertitude plane toujours au-dessus du match devant opposant la Belgique à l'Iran, à Los Angeles. Mais la FIFA a quoi qu'il advienne refusé que l'Iran joue ses matchs au Mexique.

La situation en Iran reste particulièrement instable, près de deux mois après le déclenchement de l'attaque conjointe des USA et d'Israël sur le territoire iranien. Si des discussions concernant un cessez-le-feu sont en cours, la fin de la guerre n'est pas pour demain.

Et la fédération iranienne de football avait été assez claire : dans la situation actuelle, se rendre aux USA pour disputer la Coupe du Monde 2026 paraît impossible. Le président de la fédération avait officiellement émis une demande afin que les rencontres de la Team Melli soient délocalisés au Mexique.

L'Iran... ou les Emirats Arabes Unis à Los Angeles ? 

Mais la FIFA, sans surprise, n'a pas accédé à cette requête. La président du Mexique, Claudia Sheinbaum, a révélé en conférence de presse ce vendredi que l'Iran n'avait pas été autorisé à disputer ses rencontres sur le sol mexicain. 

"La FIFA a décidé que les matchs ne peuvent pas être déplacés de leurs sites d'origine. Cela aurait impliqué un effort logistique colossal", a-t-elle déclaré. Cela signifie donc que le 21 juin prochain, la Belgique jouera bel et bien à Los Angeles ; reste à savoir si ce sera face à l'Iran.

Rudi Garcia avait assuré durant la trêve internationale récente qu'il s'attendait à ce que le match soit maintenu à son emplacement initial, même si l'adversaire restait à déterminer. Si l'Iran vient à déclarer forfait, ce sont en théorie les Emirats Arabes Unis qui le remplaceraient en tant que première nation de la zone AFC au ranking FIFA et dans le parcours de qualification. 

Gianni Infantino, président de la FIFA, affirmait cependant durant cette même trêve que l'instance dirigeante du football mondial ne prévoyait "pas de plan B, C ou D" : seuul le plan A, à savoir une participation de l'Iran, était envisagé. Reste à voir si ce sera faisable au vu de la situation géopolitique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
Iran

Plus de news

Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

09:30
Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

09:00
Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

08:40
Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

08:20
Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

07:40
Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

08:00
Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

07:20
Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

06:40
Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo Analyse

Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo

06:00
Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp Analyse

Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

23:21
2
Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB Edito

Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB

21:00
La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

22:48
Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

23:00
On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

22:23
Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

22:00
Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

21:40
Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

21:20
Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

20:30
Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

20:00
"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

19:30
"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

19:00
Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

18:30
Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

18:00
Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi" Interview

Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi"

17:30
Au charbon dans le Nord : belle récompense pour Nathan Ngoy...qui manquera son cinquième match de la saison

Au charbon dans le Nord : belle récompense pour Nathan Ngoy...qui manquera son cinquième match de la saison

17:00
La fédé appréciera : la Fondation Noah Sadiki lancée en plein Bruxelles...pour rafler de nouveaux binationaux

La fédé appréciera : la Fondation Noah Sadiki lancée en plein Bruxelles...pour rafler de nouveaux binationaux

14:00
1
Verrons-nous encore un jour Simon Mignolet sur le terrain ? La réponse d'Ivan Leko

Verrons-nous encore un jour Simon Mignolet sur le terrain ? La réponse d'Ivan Leko

16:30
Sclessin presque vide en Europe Play-Offs ? "C'est à nous de remplir le stade avec un football assez excitant" Interview

Sclessin presque vide en Europe Play-Offs ? "C'est à nous de remplir le stade avec un football assez excitant"

15:40
Jérémy Taravel outré par le geste de Tzolis sur Sardella : "On est Anderlecht, on doit se faire respecter"

Jérémy Taravel outré par le geste de Tzolis sur Sardella : "On est Anderlecht, on doit se faire respecter"

16:00
Bien mauvaise nouvelle pour l'anniversaire de Vincent Kompany, opposé à un ancien entraîneur de Pro League

Bien mauvaise nouvelle pour l'anniversaire de Vincent Kompany, opposé à un ancien entraîneur de Pro League

15:20
Epolo absent, Fossey proche du retour : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Westerlo Interview

Epolo absent, Fossey proche du retour : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Westerlo

14:40
Forfait embêtant pour l'Union contre sa bête noire ? "Il n'a pas pu s'entraîner complètement"

Forfait embêtant pour l'Union contre sa bête noire ? "Il n'a pas pu s'entraîner complètement"

15:00
Moussa Diarra n'est pas seul : Anderlecht veut lever l'option de l'un des derniers transferts d'Olivier Renard

Moussa Diarra n'est pas seul : Anderlecht veut lever l'option de l'un des derniers transferts d'Olivier Renard

14:20
Officiel : le cauchemar se confirme pour le RWDM, débouté par le CEPANI

Officiel : le cauchemar se confirme pour le RWDM, débouté par le CEPANI

13:40
Revenu du Congo mais pas dans les buts du Standard ce week-end : nouveau contretemps pour Matthieu Epolo

Revenu du Congo mais pas dans les buts du Standard ce week-end : nouveau contretemps pour Matthieu Epolo

13:20
"On doit éviter tout contact avec le groupe" : un absent contre Charleroi à cause d'un... "passeportgate"

"On doit éviter tout contact avec le groupe" : un absent contre Charleroi à cause d'un... "passeportgate"

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved