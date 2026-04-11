La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

Un peu d'incertitude plane toujours au-dessus du match devant opposant la Belgique à l'Iran, à Los Angeles. Mais la FIFA a quoi qu'il advienne refusé que l'Iran joue ses matchs au Mexique.

La situation en Iran reste particulièrement instable, près de deux mois après le déclenchement de l'attaque conjointe des USA et d'Israël sur le territoire iranien. Si des discussions concernant un cessez-le-feu sont en cours, la fin de la guerre n'est pas pour demain.

Et la fédération iranienne de football avait été assez claire : dans la situation actuelle, se rendre aux USA pour disputer la Coupe du Monde 2026 paraît impossible. Le président de la fédération avait officiellement émis une demande afin que les rencontres de la Team Melli soient délocalisés au Mexique.

L'Iran... ou les Emirats Arabes Unis à Los Angeles ?

Mais la FIFA, sans surprise, n'a pas accédé à cette requête. La président du Mexique, Claudia Sheinbaum, a révélé en conférence de presse ce vendredi que l'Iran n'avait pas été autorisé à disputer ses rencontres sur le sol mexicain.

"La FIFA a décidé que les matchs ne peuvent pas être déplacés de leurs sites d'origine. Cela aurait impliqué un effort logistique colossal", a-t-elle déclaré. Cela signifie donc que le 21 juin prochain, la Belgique jouera bel et bien à Los Angeles ; reste à savoir si ce sera face à l'Iran.

Rudi Garcia avait assuré durant la trêve internationale récente qu'il s'attendait à ce que le match soit maintenu à son emplacement initial, même si l'adversaire restait à déterminer. Si l'Iran vient à déclarer forfait, ce sont en théorie les Emirats Arabes Unis qui le remplaceraient en tant que première nation de la zone AFC au ranking FIFA et dans le parcours de qualification.





Gianni Infantino, président de la FIFA, affirmait cependant durant cette même trêve que l'instance dirigeante du football mondial ne prévoyait "pas de plan B, C ou D" : seuul le plan A, à savoir une participation de l'Iran, était envisagé. Reste à voir si ce sera faisable au vu de la situation géopolitique.