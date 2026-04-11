Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"
Photo: © photonews

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En tant que leader du groupe, Kevin Van den Kerkhof avait à coeur de renouer avec la victoire. Mission réussie face à l'Antwerp.

La série de dix matchs sans victoire est désormais derrière Charleroi, victorieux 2-1 de l'Antwerp : "Cette victoire, on l'attendait depuis un moment et elle est méritée, ça fait du bien. On a mis de l'intensité dans ce match. La situation était pesante pour tout le monde, que ce soit nous ou les supporters", explique Kevin Van den Kerkhof à notre micro à l'issue de la rencontre.

Cette fois, le Sporting s'est récompensé de sa bonne prestation : "On s'est bien battus, il fallait également être plus efficaces dans les deux surfaces. On a bien défendu, on a été plus tranchants dans le rectangle adverse, même si on devait inscrire le 3-0".

Pensée pour Hans Cornelis

Une rencontre forcément marquée par le départ d'Hans Cornelis : "Je ne sais pas si on peut parler d'électrochoc. Que ce soit avec Hans ou avec Mario (Kohnen), on est tous impliqués. Les premiers responsables du départ d'Hans, ça reste nous. On se l'était dit avec le groupe. Peu importe la manière, il fallait gagner. Et on l'a fait avec la manière".

Le C4 de Cornelis a secoué le groupe : "On a été surpris. Le groupe ne s'y attendait pas. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, il faut avancer. On avait de la peine pour Hans parce qu'on avait fait du très bon travail avec lui. Mais il faut tourner la page avec Mario, qui est très expérimenté et polyvalent".

Lire aussi… Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp
Le nouveau T1 s'est concentré sur l'essentiel pour ce baptême du feu : "Il n'y avait pas beaucoup de temps pour travailler, mais il a apporté sa patte en changeant quelques paramètres tactiquement, notamment notre manière de presser, nos sorties de balle. On a travaillé ça pendant deux jours, on a fait des séances vidéo, ça a payé".

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