Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

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Photo: © photonews

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C'est une situation particulière : le KV Courtrai a pu fêter la montée en D1A ce vendredi... sans jouer. Le Beerschot a en effet perdu deux points à Eupen, ce qui signifie que les Kerels sont assurés de la deuxième place.

Le KV Courtrai est assuré depuis vendredi soir de la promotion en Jupiler Pro League. Les Kerels s'étaient déjà préparés pour leur match de samedi soir contre le SK Beveren, mais ils n'ont finalement même pas eu besoin de cette rencontre pour monter.

Le Beerschot a en effet laissé filer deux points dans les arrêts de jeu sur la pelouse de l'AS Eupen (3-3). Si les Rats peuvent encore revenir à hauteur de Courtrai, le nombre de victoires des Kerels assure ces derniers de rester à la deuxième place synonyme de montée directe. 

Brecht Dejaegere aurait préféré fêter ça sur le terrain

C'est bien sûr une excellente nouvelle, même si Brecht Dejaegere, Kerel de coeur revenu au club en 2024, aurait préféré un autre scénario. "C'est fantastique, même si c'est différent de le vivre soi‑même sur le terrain. Mais je ne vais pas m'en formaliser", a déclaré Dejaegere à Sporza.

Pour Courtrai, c'est d'autant plus spécial qu'après la relégation, le club remonte directement au plus haut niveau un an plus tard. C'était nécessaire pour ce club dont l'identité est celle d'un club de D1A. "C'est extrêmement important, surtout pour le club. Très peu d'équipes y parviennent. La plupart ont besoin de plusieurs tentatives pour se reconstruire. C'est pourquoi il était vital de monter immédiatement", estime Brecht Dejaegere.


"Ce n'était pas facile, car pratiquement toute l'équipe est partie. Avec quelques gars, nous avons choisi d'embrasser ce projet. La satisfaction est énorme", conclut Dejaegere.

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