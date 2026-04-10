Edito Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB

Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB
Photo: © photonews

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Vincent Kompany a fêté ses 40 ans ce 10 avril, et l'a fait en préparant son plus grand exploit : qualifier le Bayern Munich pour les demi-finales de la C1. Les supporters des Diables ne doivent même plus rêver : Vince the Prince est plus grand que le football belge.

Ils sont rares, les anniversaires qu'on fête en ayant un pied en demi-finale de la Champions League - quoique, au vu de sa date de naissance et de son parcours, Vincent Kompany pourrait y prendre goût et tenter d'en faire une habitude. Connaissant l'homme, il n'aura pas abusé de bières belges ou bavaroises ce vendredi pour célébrer ça au vu des échéances à venir.

La semaine prochaine, à 40 ans, Vincent Kompany pourrait bien s'être rapproché à 270 minutes (minimum) du plus grand titre dont peut rêver un entraîneur européen en club, en éliminant le Real Madrid pour atteindre les demi-finales de Champions League. Il est LE coach du moment, celui dont les faits, gestes et discours sont analysés à l'envi ; même sur le plan sociétal, son speech au sujet du racisme dont a été victime Vinicius Jr a remis en lumière qu'en plus d'être un bon coach, Kompany a des choses à dire et les dit bien.

Kompany sélectionneur des Diables ? En 2046...

On ne retournera pas la hallebarde dans la plaie en rappelant qu'il y a 4 ans, soit à la fois une éternité et une période très courte, le RSC Anderlecht licenciait Kompany. Depuis, le club a continué à creuser plus bas que jamais, et leur ex-coach atteint les sommets. Vincent Kompany était plus grand que le football belge quand il y est revenu, du moins en termes d'aura ; il en est désormais à des années-lumière.

À des années-lumière de la Pro League, bien sûr, mais aussi des Diables Rouges. Car ceux qui rêvent encore que Kompany vienne prendre la tête de l'équipe nationale belge à court ou moyen terme, et succède par exemple à Rudi Garcia, se bercent d'illusions. 

S'il va chercher une deuxième Bundesliga en mai prochain, voire même une Ligue des Champions, Vincent Kompany aura basculé dans un autre monde. Son prochain job pourrait bien être de remplacer Pep Guardiola à Manchester City, et s'il y réussit, il pourrait y rester dix ans, lui aussi. Et même dans 10 ans, il serait encore jeune pour un entraîneur.

Pensez donc : José Mourinho, qu'on pensait promis à ce poste, n'a pas encore entraîné le Portugal, à 63 ans, alors que sa carrière a connu quelques moments difficiles et que la fédération portugaise a bien plus d'argent que l'URBSFA. Kompany sélectionneur des Diables ? Ce ne sera pas pour entraîner Nathan De Cat et Zeno Debast, mais les enfants de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne... 

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