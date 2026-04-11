Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"
Photo: © photonews
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C'était la bonne nouvelle de la semaine au sein du football belge : Bram Van Driessche ira à la Coupe du Monde en tant qu'arbitre vidéo. Une nouvelle qu'il a immédiatement partagée avec son grand-père.

L'arbitrage belge sera représenté à la Coupe du Monde 2026 : cette semaine, Pierluigi Collina, patron de l'arbitrage mondial, a dévoilé l'identité des référés sélectionnés et parmi les arbitres vidéo, on retrouve Bram Van Driessche. Il fait partie des 30 arbitres vidéo retenus - une liste au final plus restreinte que celle des arbitres principaux (52) et assistants (88), et donc un bel honneur.

Van Driessche a donc convaincu l'année passée, lorsqu'il officiait en tant qu'arbitre vidéo à la Coupe du Monde des Clubs, sorte de répétition générale du Mondial 2026 qui se tenait déjà aux USA. Notre arbitre n°1 met fin à 16 ans d'absence pour le football belge puisque Frank De Bleeckere était le dernier référé belge à officier en Coupe du Monde, en 2010.

Les arbitres partent pour les USA le 31 mai 

Cette grande nouvelle, l'arbitre de 40 ans l'a partagée avec son grand-père, âgé de 95 ans. "Lui et ma femme sont les premiers à qui j'ai appris la nouvelle. Mon grand-père avait les larmes aux yeux. C'est lui et ma grand-mère, qui n'est malheureusement plus parmi nous, qui m'ont accompagné au début de ma carrière dans le football dès les provinciales", raconte-t-il à Sporza.

Bram Van Driessche sait que participer à une Coupe du Monde est un moment à savourer. "C'est le plus haut qu'on puisse atteindre. Je suis très fier de pouvoir représenter mon pays, ça fait quelque chose", reconnaît-il. 


Les arbitres rejoindront le continent américain plus tôt que les joueurs : "Nous partons le 31 mai. Il y aura une période de préparation, un camp d'entraînement, afin de se préparer pour le tournoi", révèle Van Driessche. 

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