Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

Après le fiasco de Zenica, Gennaro Gattuso a été démis de ses fonctions à la tête de la sélection italienne, sans surprise. Son remplaçant n'a pas encore été déterminé.

Qui osera relever le défi ? Après trois Coupes du Monde manquées d'affilée, l'Italie est au fond du trou. Il faudra tout recommencer à zéro, Gabriele Gravina, président de la fédération, ayant annoncé sa démission et l'intégralité du staff de la Squadra ayant été remercié.

Le successeur de Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie pour les matchs amicaux du mois de juin, qui n'auront pas de véritable importance et seront même assez pénibles puisqu'ils devaient, initialement, préparer la Coupe du Monde, a été désigné.

Silvio Badini entraîneur intérimaire

Mais il ne devrait pas s'agir du coach qui entamera la Nations League et les qualifications pour l'Euro dans la foulée. C'est en effet un entraîneur intérimaire que l'Italie a nommé : Silvio Badini. Il prendra en mains la Squadra pour ces matchs contre le Luxembourg et la Grèce, les 3 et 7 juin.

Badini est l'actuel entraîneur des Espoirs de l'Italie et sera accompagné pour l'occasion de tout son staff. L'occasion, peut-être, de donner leur chance à de jeunes talents et d'entamer un renouvellement des cadres pour l'avenir.



Par la suite, un entraîneur d'un autre calibre devrait être présenté pour les échéances de fin d'année. Le grand favori est Antonio Conte, l'actuel entraîneur du Napoli et sélectionneur de l'Italie de 2012 à 2016.