"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

La Gantoise a dû se contenter d'un partage contre Malines lors de la première journée des Champions' Playoffs. Rik De Mil veut évacuer contre Anderlecht cette déception du but concédé dans le temps additionnel.

A quelques secondes près, La Gantoise se serait présentée à Anderlecht riche d'une première victoire en Playoffs contre Malines. Mais le but tardif de Bill Antonio a changé la donne, les Buffalos ne sont donc toujours que deux points devant le Sporting.

"Ce partage est une déception, c'est évident. Je pense qu'on ne peut vraiment s'en débarrasser totalement qu'au prochain match", a déclaré Rik De Mil en conférence de presse ce vendredi. "Mais après une journée de déception, on se remet au travail en vue de la rencontre suivante".

"Au fond de nous, cette déception est toujours là, et on veut l'effacer dimanche à Anderlecht. Je ne pense pas que les joueurs aient été choqués par les images que je leur ai montrées de leur match, car ils savaient aussi que la différence entre la première et la deuxième mi-temps était importante", poursuit-il.

La Gantoise le couteau entre les dents à Anderlecht

Ce moment de faiblesse ne doit toutefois pas faire oublier le positif : "C'est toujours facile de montrer ce qui ne va pas, mais en première mi-temps, il y avait énormément de bonnes choses. Il fallait d'abord le montrer, c'était très important. Si vous baissez le rythme, il n'y a aucune équipe qui ne vous mettra pas en difficulté".

"Regardez le match contre Malines, regardez aussi Club de Bruges - Anderlecht. On le voit immédiatement sur le terrain quand ça baisse un peu. L'intensité de la première mi-temps doit toujours être là", a encore insisté De Mil. "Avec et sans ballon".



Lire aussi… Jérémy Taravel outré par le geste de Tzolis sur Sardella : "On est Anderlecht, on doit se faire respecter"›

Même à l'extérieur, La Gantoise prendra donc l'initiative : "Je pense que nous devons toujours le faire. Sans être naïfs et sans vouloir se montrer hautain. Mais nous n'avons pas une défense aussi impénétrable ni trois attaquants aussi rapides pour laisser l'adversaire nous attaquer et partir en contre".

Rik De Mil a également fait le point sur l'état physique de ses joueurs. Il y a de bonnes et de moins bonnes nouvelles : "Hyllario Goore va mieux après quelques jours plus difficiles. Il a eu une commotion cérébrale mais a de nouveau pu s'entraîner avec nous. Maksim Paskotsi n'est, par contre, pas à 100%. Mais il n'y a pas d'autres nouveaux blessés".