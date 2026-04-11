Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les discussions entre Colin Coosemans et le RSC Anderlecht semblent désormais se dérouler au mieux. Le portier du Sporting a fait le point sur sa prolongation de contrat.

Gardien de l'année 2025, capitaine du RSC Anderlecht, Colin Coosemans (33 ans) a un statut à part chez les Mauve & Blanc. Mais son avenir restait entouré de points d'interrogation : Anderlecht lui proposait un nouveau contrat mais Coosemans, lié au club jusqu'en 2027, hésitait. 

Désormais, les choses vont dans le bon sens. "Je confirme que les discussions se passent à nouveau bien. Je suis heureux à Anderlecht", a confié le capitaine Mauve & Blanc au Nieuwsblad. Une prolongation de contrat semble donc dans les tuyaux.

Coosemans a envisagé l'étranger

"Quand les négociations avec Anderlecht étaient au point mort, j'ai aussi parlé avec ma famille d'un éventuel transfert à l'étranger. Je dois dire que mes enfants n'étaient pas enthousiastes. Leur vie est ici, quoi", a précisé Coosemans.

À 33 ans, le gardien anderlechtois sait ce qu'il veut. "Je veux continuer jusqu'à mes 36 ans. Le feu est toujours là. Après, on verra. Ca ne m'inquiète pas. J'ai déjà mon diplôme d'entraîneur UEFA A et je suis les cours de management de l'Union Belge", explique-t-il. 

Lire aussi… "Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht
"Un rôle de coach plus tard, ou directeur sportif quand je serai un peu plus âgé : pourquoi pas ?", conclut Coosemans, suivant là l'exemple de Simon Mignolet qui va endosser un rôle au sein de l'Union Belge au terme de la saison en cours. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (12/04).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
La Gantoise
Colin Coosemans

Plus de news

Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

13:00
Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

11:40
Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

12:20
1
Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

12:00
Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

11:40
1
Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

11:20
Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

10:20
Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début" Réaction

Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début"

10:40
Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

11:00
"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

19:00
Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

09:00
Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

09:30
Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

08:40
Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

08:20
Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

21:20
Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

07:40
Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

08:00
Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

07:20
2
Jérémy Taravel outré par le geste de Tzolis sur Sardella : "On est Anderlecht, on doit se faire respecter"

Jérémy Taravel outré par le geste de Tzolis sur Sardella : "On est Anderlecht, on doit se faire respecter"

16:00
La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

07:00
Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

06:40
Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo Analyse

Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo

06:00
Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp Analyse

Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

23:21
3
Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB Edito

Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB

21:00
Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

18:30
La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

22:48
Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

23:00
On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

22:23
Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

22:00
Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

21:40
Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

20:30
Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

20:00
"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

19:30
Moussa Diarra n'est pas seul : Anderlecht veut lever l'option de l'un des derniers transferts d'Olivier Renard

Moussa Diarra n'est pas seul : Anderlecht veut lever l'option de l'un des derniers transferts d'Olivier Renard

14:20
Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 2
STVV STVV 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 La Gantoise La Gantoise

Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Louvain OH Louvain

Play-offs 3

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved