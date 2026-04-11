Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

Les discussions entre Colin Coosemans et le RSC Anderlecht semblent désormais se dérouler au mieux. Le portier du Sporting a fait le point sur sa prolongation de contrat.

Gardien de l'année 2025, capitaine du RSC Anderlecht, Colin Coosemans (33 ans) a un statut à part chez les Mauve & Blanc. Mais son avenir restait entouré de points d'interrogation : Anderlecht lui proposait un nouveau contrat mais Coosemans, lié au club jusqu'en 2027, hésitait.

Désormais, les choses vont dans le bon sens. "Je confirme que les discussions se passent à nouveau bien. Je suis heureux à Anderlecht", a confié le capitaine Mauve & Blanc au Nieuwsblad. Une prolongation de contrat semble donc dans les tuyaux.

Coosemans a envisagé l'étranger

"Quand les négociations avec Anderlecht étaient au point mort, j'ai aussi parlé avec ma famille d'un éventuel transfert à l'étranger. Je dois dire que mes enfants n'étaient pas enthousiastes. Leur vie est ici, quoi", a précisé Coosemans.

À 33 ans, le gardien anderlechtois sait ce qu'il veut. "Je veux continuer jusqu'à mes 36 ans. Le feu est toujours là. Après, on verra. Ca ne m'inquiète pas. J'ai déjà mon diplôme d'entraîneur UEFA A et je suis les cours de management de l'Union Belge", explique-t-il.

Lire aussi… "Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht›

"Un rôle de coach plus tard, ou directeur sportif quand je serai un peu plus âgé : pourquoi pas ?", conclut Coosemans, suivant là l'exemple de Simon Mignolet qui va endosser un rôle au sein de l'Union Belge au terme de la saison en cours.