"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

L'armada brugeoise va tenter d'enchainer dans ces Champions Playoffs ce soir, ce sera sur la pelouse du Stayen où l'attend STVV de pied ferme.

Décisif, Christos Tzolis a de nouveau joué un rôle majeur lors de la victoire de Bruges contre Anderlecht le week-end dernier, pour la première journée des Champions Playoffs. Mais après le match, l'accent n'était pas seulement mis sur sa contribution sportive.

En effet, l'ailier s'est certes distingué avec un but et deux passes décisives, mais il a également reçu de vives critiques suite à un geste précis. Une phase lors de laquelle le Grec garde le ballon faisant face à Killian Sardella, et lui fait un geste de la main pour le provoquer ouvertement.

Christos Tzolis a dépassé les bornes

Tzolis a dépassé les bornes avec son comportement estime Johan Boskamp : "C'est vraiment petit de sa part. Ce geste vers Sardella... Et en tant que joueur d'Anderlecht, tu veux quand même lui donner un coup pour cela. Mais même ça, ils ne l'ont pas fait", pointe le Néerlandais.

De plus, l'attitude du Grec envers la presse reste un autre point qu'il critique. En effet, le joueur refuse toujours de donner des interviews depuis la cérémonie du Soulier d'Or.

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Pour Boskamp, c'est difficile à comprendre, malgré ses qualités de footballeur : "Ah, ce Tzolis. Il doit être un bon joueur, mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n", partage l'ancien coach d'Anderlecht, aujourd'hui analyste de notre football, dans Het Belang van Limburg.