"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League

C'était jour de derby à Carrow Road pour les Canaris de Norwich City, à l'occasion de la 42e journée de Championship. Une victoire aurait permis au Belge et à ses troupes de continuer à rêver de Premier League.

Pas de miracle pour Philippe Clement et Norwich battus chez eux par Ipswich Town, qui s'adjuge le derby d'Est-Anglie. Philogene sur pénalty (11e) et Hirst dans les arrêts de jeu de la première période ont inscrit les deux buts de la rencontre.

Le Belge avait prévenu ses hommes de tout relâchement après la belle série en championnat, mais finalement Ipswich s'est avéré plus efficace cet après-midi : "C'est difficile de perdre un derby et nous savons à quel point c'est important pour nos supporters et pour nous tous", a analysé le Belge au micro de Norwich TV.

"Nous avons bien commencé le match mais nous avons rapidement concédé ce penalty qui était une véritable blague. L'attaquant a plongé sur notre joueur qui ne l'a même pas touché. Donc, je suis très frustré devant cette pure simulation", poursuit l'ancien coach de Bruges.

Les hommes de Clement ont tenu tête au deuxième du championnat

"Je m'attendais à plus de la part d'Ipswich. Ils ont souffert tout le match. Nous avons eu la possession, nous avons bien fait circuler le ballon, mais nous n'avons pas été assez décisifs aujourd'hui, nous n'avons pas été impitoyables dans les moments clés et nous n'avons pas pris les bonnes décisions dans les situations décisives. C'est ce qui nous a manqué", pointe encore le Belge.



Avec encore quatre journées de championnat, Ipswich consolide sa place derrière le leader Coventry. Norwich est 9e, désormais à dix points du Top-6, synonyme de Playoffs pour la montée en Premier League.