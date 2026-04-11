"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League

Chafik Ouassal
| Commentaire
"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'était jour de derby à Carrow Road pour les Canaris de Norwich City, à l'occasion de la 42e journée de Championship. Une victoire aurait permis au Belge et à ses troupes de continuer à rêver de Premier League.

Pas de miracle pour Philippe Clement et Norwich battus chez eux par Ipswich Town, qui s'adjuge le derby d'Est-Anglie. Philogene sur pénalty (11e) et Hirst dans les arrêts de jeu de la première période ont inscrit les deux buts de la rencontre.

Le Belge avait prévenu ses hommes de tout relâchement après la belle série en championnat, mais finalement Ipswich s'est avéré plus efficace cet après-midi : "C'est difficile de perdre un derby et nous savons à quel point c'est important pour nos supporters et pour nous tous", a analysé le Belge au micro de Norwich TV.

"Nous avons bien commencé le match mais nous avons rapidement concédé ce penalty qui était une véritable blague. L'attaquant a plongé sur notre joueur qui ne l'a même pas touché. Donc, je suis très frustré devant cette pure simulation", poursuit l'ancien coach de Bruges.

Les hommes de Clement ont tenu tête au deuxième du championnat

"Je m'attendais à plus de la part d'Ipswich. Ils ont souffert tout le match. Nous avons eu la possession, nous avons bien fait circuler le ballon, mais nous n'avons pas été assez décisifs aujourd'hui, nous n'avons pas été impitoyables dans les moments clés et nous n'avons pas pris les bonnes décisions dans les situations décisives. C'est ce qui nous a manqué", pointe encore le Belge.


Avec encore quatre journées de championnat, Ipswich consolide sa place derrière le leader Coventry. Norwich est 9e, désormais à dix points du Top-6, synonyme de Playoffs pour la montée en Premier League.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ipswich Town
Norwich City
Philippe Clement

Plus de news

"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

23:40
Entre inquiétude et joie, soirée mitigée pour Bruges qui prend la tête des Champions Playoffs

Entre inquiétude et joie, soirée mitigée pour Bruges qui prend la tête des Champions Playoffs

23:00
"Ne remets plus les pieds devant la T4" : la relation entre Parfait Guiagon et le Mambourg est-elle cassée ? Analyse

"Ne remets plus les pieds devant la T4" : la relation entre Parfait Guiagon et le Mambourg est-elle cassée ?

22:20
Le Montois Dylan De Belder plus que jamais "Goleador" de D1 ACFF, Tubize-Braine renverse Virton

Le Montois Dylan De Belder plus que jamais "Goleador" de D1 ACFF, Tubize-Braine renverse Virton

22:40
🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

22:05
Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

21:50
Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match" Interview

Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match"

21:20
6
"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

21:40
Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo Analyse

Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo

21:00
8
"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

20:38
Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

20:12
"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

20:04
🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

19:30
Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

19:00
La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

18:30
Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end

Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end

17:52
Michel Vlap en pleine zone de conflit : "Je me sens en sécurité mais ma famille est aux Pays-Bas"

Michel Vlap en pleine zone de conflit : "Je me sens en sécurité mais ma famille est aux Pays-Bas"

18:10
Olivier Renard a-t-il bel et bien eu du flair ? "Il est promis à de grandes choses"

Olivier Renard a-t-il bel et bien eu du flair ? "Il est promis à de grandes choses"

17:30
Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

17:00
Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

16:30
À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

16:00
1
Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

15:33
Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

15:00
La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

14:30
Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

14:00
Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

13:30
2
Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

10/04
Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

13:00
Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

11:40
Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

12:20
2
Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

12:00
1
Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

11:40
1
Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

11:20
Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début" Réaction

Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début"

10:40
Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

11:00

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 42
West Bromwich West Bromwich 0-0 Millwall Millwall
QPR QPR 0-0 Bristol City Bristol City
Coventry City Coventry City 0-0 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Norwich City Norwich City 0-2 Ipswich Town Ipswich Town
Charlton Athletic Charlton Athletic 1-2 Preston North End Preston North End
Southampton Southampton 2-1 Derby County Derby County
Leicester City Leicester City 0-1 Swansea Swansea
Sheffield United Sheffield United 2-1 Hull City Hull City
Middlesbrough Middlesbrough 0-1 Portsmouth Portsmouth
Oxford Utd Oxford Utd 2-0 Watford Watford
Stoke City Stoke City 1-1 Blackburn Blackburn
Birmingham City Birmingham City 13:00 Wrexham Wrexham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved