"C'est ce qui m'a marqué le plus cette saison" : l'Unioniste Adem Zorgane à coeur ouvert

Chafik Ouassal
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"C'est ce qui m'a marqué le plus cette saison" : l'Unioniste Adem Zorgane à coeur ouvert
Photo: © photonews

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Dernière ligne droite cette saison pour les Bruxellois, emmenés par l'ancien milieu de Charleroi, arrivé dans la capitale l'été dernier. L'Union est encore en lice pour remporter deux titres.

L'Union se rendra demain à Malines à l'occasion de la deuxième journée des Champions PO. Attention au déplacement piège pour le leader qui devra prendre les trois points, alors que son dauphin Bruges se déplace ce soir au Stayen.

A la veille de ce déplacement important, Adem Zorgane s'est confié sur son nouveau club après un peu moins d'une saison passée chez les Jaune et Bleu. On peut dire qu'outre une place de titulaire, l'Algérien a rapidement pris ses marques au sein du club.

Adem Zorgane espère remercier ses supporters avec un titre

"L'Union c'est la famille, c'est ma deuxième famille. L'Union ça veut tout dire, ça veut dire l'union fait la force. C'est toujours le collectif qui fait la différence ici. On ressent tout le temps qu'on est une seule famille, que tout les joueurs s'entendent bien. il n'y a pas de star ici. Tout le monde est au même niveau et c'est le collectif qui fait la différence", a confié le joueur lors d'une interview publiée sur la page Facebook du club.

"Cela fait plaisir d'avoir des supporters comme ceux de l'Union qui sont toujours derrière leur équipe. C'est ça qui nous motive à nous donner à fond sur le terrain, et essayer de leur ramener un titre à la fin de la saison, car ils le méritent", poursuit l'ancien Carolo qui n'a pas manqué de saluer les supporters Bruxellois.

Lire aussi… Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union
Zorgane est également revenu sur un moment marquant de la saison : "Un truc qui m'a marqué le plus cette saison, je pense que c'était quand nous avons joué contre Zulte Waregem en coupe. J'étais sorti à la 85e minute et tout le stade m'avait applaudi, ça m'a beaucoup marqué. Je remercie tous les supporters pour ce moment là."

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