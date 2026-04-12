Analyse Sykes au four et au moulin, Burgess à la limite : les notes de l'Union à Malines

Scott Crabbé depuis Malines
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Sykes au four et au moulin, Burgess à la limite : les notes de l'Union à Malines
Photo: © photonews

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L'Union Saint-Gilloise a livré un match très mature et appliqué pour l'emporter à Malines. Voici les notes des joueurs pour leur prestation.

Scherpen (6) : Au chômage technique pendant l'entièreté de la rencontre. A encore les gants tout propres.

Mac Allister (6) : Trop facilement passé par Benito Raman sur la grosse occasion malinoise du premier acte, il a répondu avec une reprise sur le poteau.

Burgess (6): les duels étaient naturellement à son avantage face à Raman. Mais il s'est lui aussi fait une petite frayeur en se faisant prendre de vitesse, ce qui lui a valu une carte jaune. N'a eu aucun mal à flirter avec les limites tout au long de la dernière demi-heure.

Sykes (8) : déjà dangereux sur le premier corner du match après une minute, il a fait mouche sur la dernière phase arrêtée du premier acte avec une course vers l'entrée de la surface qui a pris tout le monde de court. Proche du doublé dès la reprise et intransigeant défensivement qui plus est.

Khalaili (6,5) : plusieurs bons centres en retrait qui ont amené du danger, appliqué lorsque Malines a poussé sur son flanc en deuxième mi-temps.

Lire aussi… Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

Zorgane hausse le niveau

Zorgane (7,5)  : c'est une évidence : lorsque Zorgane touche le ballon, le jeu de l'Union n'en est que plus fluide. Définitivement passé en mode Playoffs, même si les mouvements autour de lui le laissent parfois un peu sur sa faim.

Schoofs (7) : particulièrement motivé à l'idée de prester devant son ancien public, il a joué comme première courroie de transmission devant la défense mais aussi comme infiltreur. Une frappe du gauche en première intention sur corner et une reprise qui partait bien, sauvée par la défense malinoise.

Guilherme (6) : le Brésilien a beaucoup tenté en première mais se retrouvait souvent face à deux Malinois. A toutefois réussi à aller chercher quelques fautes qui ont fait du bien à l'équipe. 

Ait El Hadj (6) : une application jamais démentie à créer des supériorités sur les flancs et à combiner. Cela lui a toutefois valu une baisse de rythme au retour des vestiaires, il a ainsi été l'un des premiers à sortir. 

Rodriguez (6) : de retour dans le onze et plus que jamais la caution athlétique sur les longs ballons de l'Union. Des duels au courage face à la défense malinoise qui ont permis à Biondic d'obtenir plus d'espaces, mais relativement peu d'occasions de s'exprimer dans le rectangle.

Biondic (6,5) : quelques bonnes combinaisons dans l'espace entre le milieu et la défense de Malines en début de match, forcément plus de difficultés à se montrer dangereux dans une deuxième période où l'Union a joué plus bas.
 

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