Analyse Saison réussie ne veut pas dire saison terminée : que peut espérer le RFC Liège au tour final de D1B ?

Saison réussie ne veut pas dire saison terminée : que peut espérer le RFC Liège au tour final de D1B ?
Photo: Nicolas Darimont
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Le RFC Liège signe sa plus belle saison depuis son retour dans le monde professionnel. Les hommes de Gaëtan Englebert se sont qualifiés pour le tour final, qu'ils aborderont sans aucune pression pour conclure un exercice pouvant déjà être considéré comme réussi.

Après Beveren et Courtrai, une troisième équipe de Challenger Pro League sera-t-elle promue à l'issue de la saison ? C'est bien possible, via les Play-Offs de promotion, puis le barrage décisif contre le dernier des play-downs de D1A.

Une journée avant la fin de la phase classique, trois des quatre participants aux Promotion Play-Offs sont déjà connus : le Beerschot, Lommel et le RFC Liège, tandis que la dernière place se jouera entre le Patro Eisden (contre les Francs Borains vendredi soir) et l'AS Eupen (au RFC Liège).

Si le Beerschot est déjà assuré de terminer à la troisième place, Lommel et le RFC Liège ne joueront cependant pas le dernier match de leur phase classique pour du beurre, puisque la position de chaque équipe sera importante pour déterminer les affiches des Promotion Play-Offs.

S'il termine à la quatrième place, le RFC Liège se déplacera d'abord à Lommel, cinquième, le jeudi 23 avril, avant de le recevoir le dimanche 26 avril. En cas de cinquième place, le Matricule 4 commencera à domicile, avant de se déplacer dans le nord du pays.

Une saison déjà plus que réussie pour le RFC Liège

Les Sang & Marine peuvent encore terminer à la sixième place de la phase classique, ce qui leur offrirait un match aller à Rocourt contre le Beerschot, avant un déplacement délicat au Kiel trois jours plus tard. Il s'agit donc du scénario à éviter impérativement pour les Liégeois.

Lire aussi… "Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

Le RFC Liège signe, quoi qu'il en soit, sa plus belle saison depuis son retour dans l'élite et confirme sa progression linéaire, sans jamais brûler les étapes et sans jamais faire marche arrière, avec un budget pas vraiment programmé, initialement, pour jouer les premiers rôles en Challenger Pro League.

Gaëtan Englebert et ses hommes ont logiquement joué le coup à fond et les voilà désormais à deux doubles confrontations d'un barrage contre le dernier de D1A (Dender, ce qui rappellerait de joyeux souvenirs à Rocourt) et à une victoire supplémentaire d'un retour historique en Jupiler Pro League.

Mais en parlant de ne pas brûler les étapes, rappelons que le stade de Rocourt n'est pas aux normes de la D1A et que le club liégeois devrait alors déménager pour ses matchs à domicile. Les stades du Standard, de Seraing, de Visé et d'Eupen n'étant pas envisageables pour diverses raisons, ce sera peut-être donc... au Stayen de Saint-Trond qu'il faudrait aller pour assister au grand retour du RFC Liège en Jupiler Pro League. Nous y sommes, cependant, encore très loin.

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