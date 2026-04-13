Ca se confirme : un ancien du Standard va entamer sa reconversion au Bayern Munich

Il y a quelques jours, le nom de Dante circulait pour reprendre l'équipe B du Bayern Munich. Cela semble se préciser : l'ancien défenseur du Standard, qui prendra sa retraite en fin de saison, devrait bel et bien revenir en Bavière.

Dante Bonfim a annoncé qu'il prendrait une retraite bien méritée en fin de saison, à l'âge de 42 ans. Le capitaine de l'OGC Nice, où il évolue depuis 10 ans maintenant, pourrait bien directement entamer sa reconversion.

Il y a quelques jours, le média allemand TZ affirmait en effet que Dante figurait parmi les candidats pour succéder à Holger Seitz, entraîneur de l'équipe B du Bayern Munich. Ce dernier va quitter son poste en fin de saison pour endosser d'autres responsabilités au sein du centre de formation du club bavarois.

Désormais, c'est Sky Germany, et le toujours très bien renseigné Florian Plettenberg, qui confirment cette information. Dante serait le candidat n°1 du Bayern Munich, dont il a porté les couleurs de 2012 à 2014, pour reprendre les rênes de l'équipe réserve.

Dante proche collaborateur de Kompany la saison prochaine ?

Le Brésilien a d'ores et déjà obtenu sa licence UEFA A et préparait donc activement son après-carrière. Des discussions concrètes auraient déjà eu lieu entre Dante et le Bayern. L'ex-Rouche pourrait donc collaborer étroitement avec Vincent Kompany la saison prochaine en préparant les jeunes talents du Rekordmeister pour l'équipe première.



Passé par Charleroi, Dante s'est surtout signalé sous le maillot du Standard en Belgique, remportant deux titres de champion de Belgique avant une carrière en Bundesliga qui l'a vu devenir un international brésilien confirmé (13 caps).