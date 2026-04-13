Ca se confirme : un ancien du Standard va entamer sa reconversion au Bayern Munich

Ca se confirme : un ancien du Standard va entamer sa reconversion au Bayern Munich
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Il y a quelques jours, le nom de Dante circulait pour reprendre l'équipe B du Bayern Munich. Cela semble se préciser : l'ancien défenseur du Standard, qui prendra sa retraite en fin de saison, devrait bel et bien revenir en Bavière.

Dante Bonfim a annoncé qu'il prendrait une retraite bien méritée en fin de saison, à l'âge de 42 ans. Le capitaine de l'OGC Nice, où il évolue depuis 10 ans maintenant, pourrait bien directement entamer sa reconversion.

Il y a quelques jours, le média allemand TZ affirmait en effet que Dante figurait parmi les candidats pour succéder à Holger Seitz, entraîneur de l'équipe B du Bayern Munich. Ce dernier va quitter son poste en fin de saison pour endosser d'autres responsabilités au sein du centre de formation du club bavarois.

Désormais, c'est Sky Germany, et le toujours très bien renseigné Florian Plettenberg, qui confirment cette information. Dante serait le candidat n°1 du Bayern Munich, dont il a porté les couleurs de 2012 à 2014, pour reprendre les rênes de l'équipe réserve.

Dante proche collaborateur de Kompany la saison prochaine ? 

Le Brésilien a d'ores et déjà obtenu sa licence UEFA A et préparait donc activement son après-carrière. Des discussions concrètes auraient déjà eu lieu entre Dante et le Bayern. L'ex-Rouche pourrait donc collaborer étroitement avec Vincent Kompany la saison prochaine en préparant les jeunes talents du Rekordmeister pour l'équipe première.


Passé par Charleroi, Dante s'est surtout signalé sous le maillot du Standard en Belgique, remportant deux titres de champion de Belgique avant une carrière en Bundesliga qui l'a vu devenir un international brésilien confirmé (13 caps). 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Bayern Munich
Bonfim Dante

Plus de news

Philippe Albert donne de ses nouvelles après ses ennuis de santé : "J'ai changé de mode de vie"

Philippe Albert donne de ses nouvelles après ses ennuis de santé : "J'ai changé de mode de vie"

21:40
Une victoire qui soulage : que manque-t-il encore au SL16 FC pour assurer son maintien en D1 ACFF ?

Une victoire qui soulage : que manque-t-il encore au SL16 FC pour assurer son maintien en D1 ACFF ?

20:40
Pas de Coupe du Monde pour Marc Brys : voici le nouveau sélectionneur du Ghana

Pas de Coupe du Monde pour Marc Brys : voici le nouveau sélectionneur du Ghana

21:20
Après la terrible nouvelle, Nathan De Cat adresse un message aux supporters d'Anderlecht

Après la terrible nouvelle, Nathan De Cat adresse un message aux supporters d'Anderlecht

20:20
Après son raté, Opoku savoure : "On a beaucoup ri de moi, ça m'a choqué"

Après son raté, Opoku savoure : "On a beaucoup ri de moi, ça m'a choqué"

20:00
Un Carolo et deux Unionistes nominés : qui sera élu Soulier d'Ébène ?

Un Carolo et deux Unionistes nominés : qui sera élu Soulier d'Ébène ?

19:30
Thibaut Courtois réagit au sacre de Wout van Aert sur Paris-Roubaix : "Tellement mérité"

Thibaut Courtois réagit au sacre de Wout van Aert sur Paris-Roubaix : "Tellement mérité"

19:00
Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ? Interview

Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ?

13:30
Saison réussie ne veut pas dire saison terminée : que peut espérer le RFC Liège au tour final de D1B ? Analyse

Saison réussie ne veut pas dire saison terminée : que peut espérer le RFC Liège au tour final de D1B ?

18:40
"Leko marque des points auprès du groupe" : un ancien Diable Rouge salue la gestion du coach

"Leko marque des points auprès du groupe" : un ancien Diable Rouge salue la gestion du coach

18:20
Plus arrivé depuis la défaite à Anderlecht : l'imprévisibilité de l'Union qui pourrait faire la différence Analyse

Plus arrivé depuis la défaite à Anderlecht : l'imprévisibilité de l'Union qui pourrait faire la différence

17:40
Le football ghanéen en deuil : un joueur perd la vie lors d'une attaque à main armée

Le football ghanéen en deuil : un joueur perd la vie lors d'une attaque à main armée

18:00
Ce joueur d'Anderlecht pourrait bien s'en aller cet été : il ne répond pas aux attentes

Ce joueur d'Anderlecht pourrait bien s'en aller cet été : il ne répond pas aux attentes

17:20
"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

17:00
Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples

Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples

16:30
3
Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

16:00
1
🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

15:40
Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ? Analyse

Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ?

15:00
Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

15:20
Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

14:40
"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

14:20
1
La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

14:00
"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

09:00
Et un record de plus : Vincent Kompany montre une nouvelle fois qu'il accorde sa confiance aux jeunes

Et un record de plus : Vincent Kompany montre une nouvelle fois qu'il accorde sa confiance aux jeunes

08:30
🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

13:00
Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

12:30
Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine Analyse

Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine

11:40
2
L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

12:00
"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

11:20
Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

10:40
1
"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

11:00
"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

10:20
"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

10:00
"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

09:30
3
"Il faut être réaliste et se dire que c'est fini" : Eden Hazard s'exprime sur le déclin de Mohamed Salah

"Il faut être réaliste et se dire que c'est fini" : Eden Hazard s'exprime sur le déclin de Mohamed Salah

08:00
2
Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 29
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 Hoffenheim Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Wolfsburg Wolfsburg 1-2 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-1 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-5 Bayern Munich Bayern Munich
1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-1 Werder Brême Werder Brême
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-0 Hambourg Hambourg
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-1 Freiburg Freiburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved