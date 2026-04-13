"Il faut être réaliste et se dire que c'est fini" : Eden Hazard s'exprime sur le déclin de Mohamed Salah

Eden Hazard était l'invité du Canal Football Club dimanche soir. L'ancien Diable Rouge s'est notamment exprimé sur Mohamed Salah, un joueur avec qui il a beaucoup été comparé.

Mohamed Salah est dans une période difficile de sa carrière. L'Égyptien n'est pas au meilleur de sa forme, et a récemment annoncé qu'il quittera Liverpool en fin de saison après près de 10 ans au club. L'ailier a malgré tout marqué contre Fulham en Premier League samedi.

"J’étais content de le voir marquer ce week-end," a lâché la légende du football belge au micro de Canal+. "Un super gars, on a toujours eu une bonne relation."

Eden Hazard sur le déclin de Mohamed Salah

Eden Hazard a ensuite pris la parole sur le déclin du joueur égyptien : "Il faut savoir se mettre sur d’autres challenges, c’est la vie du foot. On a toujours envie de montrer qu’on est bon, mais parfois il faut être réaliste et se dire que c’est fini."

Le jeune retraité avait, lui aussi, connu un déclin en fin de carrière, où il n'arrivait pas à répondre aux attentes après sa signature au Real Madrid à l'été 2019. Malheureusement, Eden Hazard a été freiné par les blessures et n'a plus jamais su retrouver son niveau d'avant, ce qui l'a d'ailleurs poussé à prendre sa retraite en 2023.



Pour Mohamed Salah, on ignore de quoi sera fait son avenir. Une chose est sûre : il ne sera en tout cas plus un joueur des Reds la saison prochaine. À 33 ans, l'Égyptien semble désormais sur la pente descendante. Cet été, il disputera la Coupe du monde 2026 avec l'Égypte, qui figure d'ailleurs dans le groupe de la Belgique.