Pas de Coupe du Monde pour Marc Brys : voici le nouveau sélectionneur du Ghana

Marc Brys faisait partie des noms cités pour succéder à Otto Addo, licencié après une défaite en match amical lors de la trêve internationale précédente. Mais c'est finalement Carlos Queiroz qui dirigera les Black Stars.

Le Ghana a créé la surprise en se séparant de son sélectionneur, Otto Addo, à deux mois de la Coupe du Monde suite à une défaite en match amical contre l'Allemagne (2-1) à Stuttgart. C'était la quatrième défaite d'affilée pour les Black Stars.

Pour lui succéder, plusieurs noms avaient été cités et parmi eux, deux Belges : Marc Brys, ancien sélectionneur du Cameroun (et officiellement toujours sous contrat avec le gouvernement camerounais !), et Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali.

Carlos Queiroz sélectionneur du Ghana

Il y aurait donc pu y avoir un autre Belge sur le banc au Mondial l'été prochain, en plus de Hugo Broos qui dirigera l'Afrique du Sud. Mais il n'en sera rien : le nouveau sélectionneur du Ghana est Carlos Queiroz (73 ans), un véritable monument.

Le Portugais compte en effet cinq participations à la Coupe du Monde à son actif : une à la tête de l'Afrique du Sud (2002), une en tant que sélectionneur du Portugal (2010) et trois sur le banc de l'Iran (2014, 2018 et 2022). Il a également entraîné les sélections d'Egypte, du Japon, du Qatar ou plus récemment d'Oman. En club, Carlos Queiroz a également coaché Manchester United et le Real Madrid.



Le Ghana a été versé dans le groupe L avec le Panama, l'Angleterre et la Croatie. Une poule relevée dont les Black Stars ont pour objectif de sortir, après avoir été éliminés en poules en 2014 et 2022. Le meilleur résultat du Ghana en Coupe du Monde date de 2010 avec une élimination polémique en quart de finale contre l'Uruguay.