Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

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Louvain est revenu avec un point mérité de Genk. Felice Mazzù est satisfait de la prestation de ses hommes.

Hier soir, Louvain a totalement fait déjouer Genk, qui n'a pas réussi à trouver la faille. La réaction attendue par Felice Mazzù après la défaite contre le Standard : "C'est un point mérité. Nous avons affiché la bonne mentalité et nous avons bien joué entre les lignes. Notre possession était aussi bonne, nous avons joué avec audace", a-t-il déclaré au micro de Sporza.

Ewoud Pletinckx a même failli faire mouche sur coup franc : "Nous sommes revenus des vestiaires avec la conviction qu'une victoire était possible. C'était une réaction claire à notre match précédent. Quand la volonté est là, cette équipe a un bon mental. Lors des matchs précédents, nous avons montré un peu trop de faiblesse à ce niveau-là".

Prévot maintient Leysen sur le banc

Mazzù a choisi de titulariser Maxence Prévot dans les cages, au détriment de Tobe Leysen, remis de sa blessure à l'oeil mais sur le banc depuis le début des Playoffs. Un choix payant, puisque le Français de 29 ans a livré une très bonne prestation.

"Concernant nos gardiens, j'ai parlé avec les joueurs concernés", avance Mazzù. "Tobe reste notre numéro un, mais Maxence méritait aussi sa chance".


L'entraîneur louvaniste s'en explique : "Il a bien remplacé Tobe lorsqu'il était blessé. Les deux gardiens savent à quoi s'attendre jusqu'à la fin des Playoffs mais cela reste entre nous".

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