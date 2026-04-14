Genk est-il surestimé dans ces Europe Play-Offs ? "Parfois, nous étions même meilleurs qu'eux"

Lanterne rouge des Europe Play-Offs, Louvain a arraché le point du partage sur la pelouse du Racing Genk, dimanche. Les Louvanistes ne se sont pas sentis inférieurs, en déplacement chez le favori à la septième place.

Après la victoire de Westerlo sur la pelouse du Standard, le Racing Genk devait s'imposer face à Louvain pour conserver sa première place des Europe Play-Offs. Finalement, les Limbourgeois n'ont jamais vraiment inquiété OHL, qui aurait même pu prendre les trois points à la dernière minute sur une reprise de la tête d'Ewoud Pletinckx.

"Le fait que le Racing Genk se soit adapté à nous témoigne de beaucoup de respect. La semaine dernière, ils jouaient aussi à cinq derrière, donc ce n'était pas totalement inattendu pour nous. Franchement, j'ai eu le sentiment tout au long du match que nous étions bien soudés et pleinement dans la partie", déclarait Pletinckx après la rencontre.

Louvain était-il vraiment inférieur au Racing Genk ?

"Aucune des deux équipes n'a eu la tâche facile pour se créer des occasions dans ce match qui s'est avéré très équilibré. Nous étions au moins à la hauteur de Genk, et même parfois meilleurs, à mon avis."

"Je sais ce qui n'a pas fonctionné sur ma tête. Je regardais encore un peu trop la trajectoire du ballon et, du coup, je n'étais pas assez retourné pour placer ma tête droit vers le but. C'est dommage, car on savait qu'ils laissaient beaucoup d'espace entre les joueurs, des espaces qu'on pouvait exploiter."



Grâce à ce partage, Louvain est revenu à la hauteur de l'Antwerp à la cinquième place des Europe Play-Offs. Les deux équipes s'affronteront au Bosuil lors de la troisième journée pour tenter de s'éloigner de cette dernière place.