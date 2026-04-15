🎥 Le RSC Anderlecht offre un nouveau rôle... très étonnant à l'ancien Diable Rouge Marvin Ogunjimi

Marvin Ogunjimi est arrivé au Sporting d'Anderlecht en juillet 2025 en tant qu'entraîneur des attaquants pour les jeunes de Neerpede. Entre-temps, le club bruxellois lui a confié un autre rôle assez différent.

Diable Rouge à sept reprises (cinq buts), Marvin Ogunjimi a posé ses valises dans une quinzaine de clubs professionnels durant sa carrière avant de prendre sa retraite sportive à l'été 2022, après un dernier passage au RAEC Mons.

Formé en grande partie à Malines, l'ancien attaquant est ensuite revenu derrière les casernes pour occuper le poste d'entraîneur adjoint du Jong KVM, où il a notamment assisté Jelle Coen, l'actuel entraîneur du RSCA Futures.

En juillet 2025, soit un an après Jelle Coen, Marvin Ogunjimi posait aussi ses valises à Neerpede, où il occupe depuis le poste d'entraîneur des attaquants dans les équipes de jeunes.

Le Sporting d'Anderlecht fait de Marvin Ogunjimi... un commentateur

Un rôle qui lui convient à la perfection, mais qui n'est désormais plus le seul qu'occupe l'ancien avant-centre de 38 ans, que l'on a fait... commentateur dans la capitale.

En effet, une vidéo postée sur les réseaux sociaux du Sporting d'Anderlecht montre Marvin Ogunjimi aux commentaires alternatifs lors de la rencontre face à La Gantoise aux côtés d'Alexandre Mestag, cofondateur du podcast Koolcast.





Anderlecht a mis en place une "radio Play-Offs" avec des commentaires alternatifs des matchs à domicile, et Marvin Ogunjimi était le premier consultant invité après être revenu de la Future Cup, remportée par les U17 d'Anderlecht.