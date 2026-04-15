Déjà à la Coupe du Monde 2022 mais plus ambitieux cet été : "Je me sens un mélange de Kompany et Vertonghen"

Scott Crabbé, journaliste de football
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Déjà à la Coupe du Monde 2022 mais plus ambitieux cet été : "Je me sens un mélange de Kompany et Vertonghen"
Photo: © photonews

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Le Sporting Portugal est dos au mur après sa défaite 0-1 contre Arsenal. Mais Zeno Debast y croit et veut aider l'équipe, il est enfin débarrassé de ses problèmes au genou.

Zeno Debast a passé le match aller contre Arsenal sur le banc. Mais il est de retour à 100% et a d'ailleurs disputé l'intégralité de la rencontre de championnat contre Estrela Amadora ce week-end.

"Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je me sens plus fort et je n'ai absolument aucune douleur. La compétition est rude ici ; ce sont tous de bons défenseurs. Mais je pense pouvoir aider l'équipe. Pas seulement pour l'aspect défensif, mais aussi pour ma relance. Avec une longue passe vers l'avant, je peux dynamiser le jeu ; c'est l'un de mes points forts", explique-t-il, interrogé par Pickx.

L'influence de Vincent Kompany toujours perceptible

Debast a appris des meilleurs en la matière : "Je me reconnais surtout en Jan Vertonghen et Vincent Kompany. Je me sens un mélange des deux. J'ai énormément appris de Kompany comme entraîneur, plus que dans toute ma carrière jusqu'à présent, et ce en seulement six ou sept mois. C'étaient des séances d'entraînement exceptionnelles, et ensuite, il s'agissait uniquement d'apprendre à défendre. J'ai appris des choses que je n'avais jamais vues auparavant".

Comme ses glorieux prédécesseurs, Zeno Debast peut faire valoir sa frappe de loin, c'est d'ailleurs comme cela qu'il a inscrit son premier but avec les Diables lors du dernier rassemblement : "C'était une sensation formidable, et ça fait du bien à la confiance en soi. Après quatre mois sur la touche, ce premier but… Enfin ! C'était un moment très émouvant. J'attends la Coupe du Monde avec impatience. J'ai déjà participé à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, mais je n'ai pas joué. Le moment est peut-être idéal. C'est le rêve de tous les jeunes joueurs".


"Avant tout, je veux gagner un trophée avec le Sporting Lisbonne. Nous sommes toujours en lice en Ligue des Champions, mais il sera difficile d'atteindre les demi-finales après ce but tardif d'Arsenal la semaine dernière. Difficile, mais pas impossible. D'ailleurs, nous sommes également toujours en compétition pour le titre de champion du Portugal et la coupe", conclut-il.

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