Herman Van Holsbeeck de retour dans le monde du football : "On replonge facilement"

Herman Van Holsbeeck de retour dans le monde du football : "On replonge facilement"
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Dans l'attente depuis huit ans concernant le procès de la revente du Sporting d'Anderlecht, Herman Van Holsbeeck est aujourd'hui le conseiller des jeunes du club de Rhodienne-De Hoek, dans le Brabant flamand. L'ancien directeur du RSCA clame toujours son innocence.

Herman Van Holsbeeck est encore dans l'attente concernant le procès du rachat du Sporting d'Anderlecht par Marc Coucke en 2017, où il doit comparaître, en compagnie de l'agent de joueurs Christophe Henrotay et de l’ancien CEO du RSCA Jo Van Biesbroeck, pour fraude présumée.

Un procès qui s'est ouvert jeudi dernier devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, mais qui n'empêche pas Herman Van Holsbeeck de garder un pied dans le monde du ballon rond... dans un autre rôle, cependant.

Nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad ont en effet retrouvé la trace de l'ancien directeur d'Anderlecht au... KFC Rhodienne-De Hoek, dont les deux équipes adultes évoluent en P2 et en P4, dans le Brabant flamand.

Herman Van Holsbeeck clame toujours son innocence concernant la vente d'Anderlecht

Herman Van Holsbeeck y est aujourd'hui conseiller chez les jeunes, et il participe aussi à l'organisation du stage "Leef zoals een prof", soit "Vivre comme un pro", en français. "Je suis là grâce à mon petit-fils, Eliyah, qui joue depuis quelques années dans les équipes de jeunes. J'avais longtemps laissé le football de côté, notamment à cause de ce procès qui plane au-dessus de ma tête depuis huit ans, mais on replonge facilement."

Dans un club qui compte environ 300 jeunes, dont les fils de Dedryck Boyata, Thomas Meunier et Guillaume François, Herman Van Holsbeeck met bénévolement son expérience à disposition. En l'attente de la suite du procès concernant la vente du Sporting d'Anderlecht, les 27 et 28 mai, ainsi que les 4 et 5 juin prochains.

"Je continue à contester les accusations. J'ai appris à vivre avec ce procès qui dure depuis longtemps, mais il serait bien qu'une clarification intervienne", a conclu Herman Van Holsbeeck, conseiller d'un club qui connaît sa situation, mais qui a tout de même décidé de l'approcher.

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