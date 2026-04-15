La malédiction d'Anderlecht : les Mauves abordent encore LE match de la saison déforcés

Sauf petit miracle, le RSC Anderlecht fera sans Nathan De Cat au coup d'envoi de la finale de la Coupe de Belgique. Une petite catastrophe, qui n'est pas une première pour les Mauves.

Cette fois, on peut parler d'une forme de malchance. Car si le staff médical du Sporting d'Anderlecht a souvent été pointé du doigt pour les rechutes et absences plus longues que prévu de nombreux joueurs, la blessure à la cheville de Nathan De Cat paraît n'être la faute à personne. Sauf, peut-être, celle d'adversaires qui ont bien compris que le "ket" ne retirait pas le pied et l'ont malmené plus que de raison pour sa première saison chez les pros.

Il n'empêche : la blessure aux ligaments de Nathan De Cat n'augure rien de bon. Elle augure même du pire, à savoir une absence en finale de la Coupe de Belgique, au moins au coup d'envoi. Et on le sait, De Cat n'est pas le profil de joueur qui va changer un match en entrant en cours de rencontre.

La saison passée : pas de Vertonghen, pas de Sardella

Ce ne sera pas une première, loin de là : ces dernières années, Anderlecht n'a jamais abordé le match le plus important de sa saison à 100%. On oublierait ainsi presque que la finale de 2026 sera la deuxième finale consécutive des Mauves : une performance louable, en soi.

Et la saison passée, c'était la défense anderlechtoise qui était déforcée. On se rappelle de la course contre la montre perdue de Jan Vertonghen, en délicatesse avec son corps. Le capitaine anderlechtois avait disputé les vingt dernières minutes, laissant Hey occuper l'axe (le Danois n'avait pas été mauvais).





Mais une autre absence un peu sous-estimée était celle de Killian Sardella. S'il n'est que l'ombre de lui-même cette saison, il était un titulaire important la saison passée et s'était blessé juste avant les Playoffs ; Ali Maamar, titulaire en finale de la Coupe, n'était pas tout blanc sur l'un des deux buts encaissés en finale.

Le titre manqué sans Hazard et Vertonghen

Et bien sûr, un an plus tôt, tous les supporters du RSCA s'en rappellent : les Mauve & Blanc étaient passés très proches de prendre la tête du championnat, peut-être pour ne plus la lâcher jusqu'en fin de saison. "Tout" ce qu'il fallait faire, c'était battre Bruges... mais Anderlecht devait y parvenir sans deux cadres.

"Nous avons perdu les mauvais joueurs au mauvais moment. Lors de ce match, il me manquait Thorgan Hazard, Thomas Delaney et Jan Vertonghen", rappelait récemment Brian Riemer à ce sujet. Si Delaney a au final trop peu joué pour que son absence soit mentionnée dans le même souffle que celles de Hazard et Vertonghen, ces deux derniers auraient pu faire la différence. Et si le 14 mai prochain, l'absence de Nathan De Cat était encore ce qui séparait Anderlecht d'un premier trophée en près de 10 ans ?