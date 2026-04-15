Nathan De Cat a-t-il une chance de disputer la finale de la Coupe ? Un médecin du sport nous donne son avis

Le RSC Anderlecht disputera très probablement la finale de la Coupe de Belgique sans Nathan De Cat. Le club le plus titré de Belgique mettra tout en œuvre pour que le "Catje" revienne, mais est-ce vraiment réaliste ?

Nathan De Cat s'est occasionné une déchirure des ligaments de la cheville lors du match entre le RSC Anderlecht et La Gantoise. Selon les Mauves, son indisponibilité est estimée entre quatre et six semaines.

En d'autres termes : dans le scénario le plus favorable, De Cat pourrait disputer la finale de la Coupe le 14 mai. Mais au terme d'une rééducation... et sans rythme de match. Faut-il vraiment consulter un spécialiste pour comprendre que ce ne serait pas une idée très judicieuse ? Qu'à cela ne tienne, nous en avons consulté un.

Est-il médicalement raisonnable de faire rejouer Nathan De Cat dans un mois ?

Un médecin du sport nous a en effet donné son analyse. "En cas de lésion des ligaments de la cheville, les clubs prennent généralement très peu de risques", nous explique-t-il. "Surtout quand il s'agit d'un jeune joueur. Même s'il est médicalement apte le 14 mai, Anderlecht pourrait tout au plus le faire monter au jeu".

"Un sportif amateur a en général besoin de trois mois pour se remettre complètement d'une déchirure des ligaments de la cheville", poursuit-il. "Chez les pros, ça va évidemment beaucoup plus vite grâce aux soins intensifs et à leur masse musculaire. Mais un mois, c'est vraiment très limite".

Des précédents avec Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé et Memphis Depay



Que nous dit le passé ? Kevin De Bruyne était de retour après un mois en 2019. Mais dans le cas de King Kev, il ne s'agissait pas d'une déchirure. Kylian Mbappé et Memphis Depay, eux, étaient également revenus après un mois, respectivement en 2020 et 2021. Mais pour les deux, il était question de courtes entrées au jeu. Pas d'un match décisif...