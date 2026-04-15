Roberto Martinez va recroiser un ancien Diable à la Coupe du Monde : "Nous échangerons quelques mots"

Comme Rudi Garcia, Roberto Martinez est en pleine préparation de la Coupe du Monde. Un Mondial que le Portugal débutera contre la République démocratique du Congo.

Le Portugal est désormais fixé : dernière inconnue de son groupe, la RDC a rejoint l'Ouzbékistan et la Colombie dans les adversaires du premier tour. Les Léopards seront même les premiers à défier la Seleçao sur le sol américain.

"C'est une équipe que je connais bien. Lorsque j’étais sélectionneur de la Belgique, il y avait beaucoup de joueurs ayant la double nationalité. Joris Kayembe, par exemple, a fait ses débuts avec moi et joue désormais pour le Congo", se rappelle Roberto Martinez.

Retrouvailles en perspective

Avant de choisir de représenter la RDC, Kayembe avait été appelé trois fois par Martinez, montant même au jeu lors d'un amical contre la Côte d'Ivoire ainsi que contre la Suisse en Ligue des Nations. Il évoluait alors à Charleroi.

L'actuel latéral de Genk s'en souvient très bien : " Après quelques moments difficiles et des blessures, Martinez m'a ouvert les portes des Diables Rouges. Je serai très heureux de le revoir et nous aurons certainement l'occasion d'échanger quelques mots", glisse-t-il à SudInfo.



L'ancien Carolo est encore dans l'euphorie de cette qualification historique pour la Coupe du Monde : "Je ne sais pas si je revivrai un jour un moment pareil. Participer à un Championnat du monde est pour moi le point culminant de ma carrière. J’ai encore du mal à y croire".