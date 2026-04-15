Roberto Martinez va recroiser un ancien Diable à la Coupe du Monde : "Nous échangerons quelques mots"

Scott Crabbé, journaliste de football
| Commentaire
Roberto Martinez va recroiser un ancien Diable à la Coupe du Monde : "Nous échangerons quelques mots"
Photo: © photonews
Deviens fan de Portugal! 67

Comme Rudi Garcia, Roberto Martinez est en pleine préparation de la Coupe du Monde. Un Mondial que le Portugal débutera contre la République démocratique du Congo.

Le Portugal est désormais fixé : dernière inconnue de son groupe, la RDC a rejoint l'Ouzbékistan et la Colombie dans les adversaires du premier tour. Les Léopards seront même les premiers à défier la Seleçao sur le sol américain.

"C'est une équipe que je connais bien. Lorsque j’étais sélectionneur de la Belgique, il y avait beaucoup de joueurs ayant la double nationalité. Joris Kayembe, par exemple, a fait ses débuts avec moi et joue désormais pour le Congo", se rappelle Roberto Martinez.

Retrouvailles en perspective

Avant de choisir de représenter la RDC, Kayembe avait été appelé trois fois par Martinez, montant même au jeu lors d'un amical contre la Côte d'Ivoire ainsi que contre la Suisse en Ligue des Nations. Il évoluait alors à Charleroi.

L'actuel latéral de Genk s'en souvient très bien : " Après quelques moments difficiles et des blessures, Martinez m'a ouvert les portes des Diables Rouges. Je serai très heureux de le revoir et nous aurons certainement l'occasion d'échanger quelques mots", glisse-t-il à SudInfo.


L'ancien Carolo est encore dans l'euphorie de cette qualification historique pour la Coupe du Monde : "Je ne sais pas si je revivrai un jour un moment pareil. Participer à un Championnat du monde est pour moi le point culminant de ma carrière. J’ai encore du mal à y croire". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Portugal

Plus de news

Un engouement total : un club de Pro League déjà proche des 20.000 abonnements pour la saison prochaine !

Un engouement total : un club de Pro League déjà proche des 20.000 abonnements pour la saison prochaine !

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/04: Stankovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/04: Stankovic

19:00
23 millions dans les caisses : le premier transfert sortant du Club de Bruges serait acté !

23 millions dans les caisses : le premier transfert sortant du Club de Bruges serait acté !

19:00
Tottenham rélégué et Arsenal écoeuré ? Londres pourrait vivre une fin de saison dramatique

Tottenham rélégué et Arsenal écoeuré ? Londres pourrait vivre une fin de saison dramatique

18:40
"Il y avait une autre solution" : le fondateur des Playoffs monte au créneau !

"Il y avait une autre solution" : le fondateur des Playoffs monte au créneau !

18:00
Après cinq ans d'attente : un ancien attaquant du Standard et de Charleroi enfin blanchi par la justice

Après cinq ans d'attente : un ancien attaquant du Standard et de Charleroi enfin blanchi par la justice

17:30
Déjà à la Coupe du Monde 2022 mais plus ambitieux cet été : "Je me sens un mélange de Kompany et Vertonghen"

Déjà à la Coupe du Monde 2022 mais plus ambitieux cet été : "Je me sens un mélange de Kompany et Vertonghen"

16:30
Des supporters armés et cagoulés au retour de l'équipe : Karel Geraerts sous très haute tension !

Des supporters armés et cagoulés au retour de l'équipe : Karel Geraerts sous très haute tension !

17:00
Romelu Lukaku doit-il aller à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive ? Un ancien sélectionneur se mouille

Romelu Lukaku doit-il aller à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive ? Un ancien sélectionneur se mouille

16:00
2
Plus le même joueur qu'en Belgique : un ancien d'Anderlecht mis à l'écart par son coach

Plus le même joueur qu'en Belgique : un ancien d'Anderlecht mis à l'écart par son coach

15:30
Grand changement pour le foot wallon ! L'ACFF n'est plus : "Une nouvelle page tournée vers l'avenir"

Grand changement pour le foot wallon ! L'ACFF n'est plus : "Une nouvelle page tournée vers l'avenir"

15:00
Et maintenant, on fait quoi ? Romelu Lukaku met les Diables dans de beaux draps

Et maintenant, on fait quoi ? Romelu Lukaku met les Diables dans de beaux draps

14:40
4
"La tension est montée" : Théo Leoni n'y va pas de main morte, Reims au bord du goufre

"La tension est montée" : Théo Leoni n'y va pas de main morte, Reims au bord du goufre

14:20
Vincent Kompany plaide pour changer une règle de l'UEFA : "C'est trop sévère"

Vincent Kompany plaide pour changer une règle de l'UEFA : "C'est trop sévère"

14:00
Marco Ilaimaharitra s'en souvient : l'arbitre du choc wallon est connu

Marco Ilaimaharitra s'en souvient : l'arbitre du choc wallon est connu

13:30
Union - Bruges, un match fermé ce dimanche ? "Ce sera 0-0, 1-0 ou 0-1, quelque chose comme ça"

Union - Bruges, un match fermé ce dimanche ? "Ce sera 0-0, 1-0 ou 0-1, quelque chose comme ça"

13:00
3
398 minutes de jeu, écarté depuis la mi-janvier : mais où est passé Michel-Ange Balikwisha ?

398 minutes de jeu, écarté depuis la mi-janvier : mais où est passé Michel-Ange Balikwisha ?

12:40
Saison terminée après quatre matchs... et un assist pour cet ancien portier d'Anderlecht

Saison terminée après quatre matchs... et un assist pour cet ancien portier d'Anderlecht

12:20
Le noyau A, ou déjà un départ : que va faire le grand talent du Standard Ilian Hadidi ?

Le noyau A, ou déjà un départ : que va faire le grand talent du Standard Ilian Hadidi ?

12:00
La malédiction d'Anderlecht : les Mauves abordent encore LE match de la saison déforcés

La malédiction d'Anderlecht : les Mauves abordent encore LE match de la saison déforcés

11:40
1
Écarté, mais pas pour ses performances, et accessible : le bon coup de l'été se trouve peut-être à l'Antwerp

Écarté, mais pas pour ses performances, et accessible : le bon coup de l'été se trouve peut-être à l'Antwerp

11:20
Cela se décante : une bataille entre l'Angleterre et les Pays-Bas pour Zakaria El Ouahdi

Cela se décante : une bataille entre l'Angleterre et les Pays-Bas pour Zakaria El Ouahdi

11:00
🎥 Le RSC Anderlecht offre un nouveau rôle... très étonnant à l'ancien Diable Rouge Marvin Ogunjimi

🎥 Le RSC Anderlecht offre un nouveau rôle... très étonnant à l'ancien Diable Rouge Marvin Ogunjimi

10:30
Ce n'est pas un hasard : pourquoi deux arrières gauches sont déjà cités au Standard, malgré Gustav Mortensen ?

Ce n'est pas un hasard : pourquoi deux arrières gauches sont déjà cités au Standard, malgré Gustav Mortensen ?

10:00
Le transfert record se rapproche pour le Club de Bruges : "Il peut être important dans tous les championnats"

Le transfert record se rapproche pour le Club de Bruges : "Il peut être important dans tous les championnats"

09:30
Et maintenant, quelle suite pour Romelu Lukaku ? Un favori cité pour griller la politesse à Anderlecht

Et maintenant, quelle suite pour Romelu Lukaku ? Un favori cité pour griller la politesse à Anderlecht

09:00
1
Le Kompany Day, et un duel entre Diables auquel on devrait cette fois avoir droit, en Ligue des Champions

Le Kompany Day, et un duel entre Diables auquel on devrait cette fois avoir droit, en Ligue des Champions

08:30
Les transports gratuits à la Coupe du Monde ? Ne rêvez pas : les supporters devront payer une fortune

Les transports gratuits à la Coupe du Monde ? Ne rêvez pas : les supporters devront payer une fortune

07:20
Herman Van Holsbeeck de retour dans le monde du football : "On replonge facilement"

Herman Van Holsbeeck de retour dans le monde du football : "On replonge facilement"

08:00
Huit buts sur les dix derniers matchs : cet ancien attaquant de Warnant explose en Challenger Pro League

Huit buts sur les dix derniers matchs : cet ancien attaquant de Warnant explose en Challenger Pro League

07:40
Nathan De Cat a-t-il une chance de disputer la finale de la Coupe ? Un médecin du sport nous donne son avis

Nathan De Cat a-t-il une chance de disputer la finale de la Coupe ? Un médecin du sport nous donne son avis

07:00
1
Les mots de Nicky Hayen n'ont pas plu : "Jamais entendu ça de la part d'un entraîneur"

Les mots de Nicky Hayen n'ont pas plu : "Jamais entendu ça de la part d'un entraîneur"

06:40
Ligue des Champions : le Barça passe tout près de l'exploit, Liverpool n'y aura pas cru

Ligue des Champions : le Barça passe tout près de l'exploit, Liverpool n'y aura pas cru

23:03
Le football français en deuil : le président de la FFF durant "l'affaire Knysna" est décédé à 90 ans

Le football français en deuil : le président de la FFF durant "l'affaire Knysna" est décédé à 90 ans

22:00
Bruges a-t-il identifié un filon ? Le Club aurait un oeil sur l'éventuel successeur de Tresoldi

Bruges a-t-il identifié un filon ? Le Club aurait un oeil sur l'éventuel successeur de Tresoldi

22:30
Lieven Maesschalck, malgré lui au coeur de la tempête Lukaku : "Romelu en avait tout simplement marre"

Lieven Maesschalck, malgré lui au coeur de la tempête Lukaku : "Romelu en avait tout simplement marre"

21:40
4

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved