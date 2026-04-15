Un engouement total : un club de Pro League déjà proche des 20.000 abonnements pour la saison prochaine !

Les clubs de Pro League commencent petit à petit à lancer leur campagne d'abonnement pour la saison prochaine. En quelques jours, le Club de Bruges a déjà passé le cap des 19.000 supporters présents à chaque match à domicile et se dirige tout droit vers les 20.000.

Cinq semaines avant la fin de la saison en Belgique, les Play-Offs battent leur plein avec la troisième journée qui approche à grands pas.

Les clubs de notre championnat sont donc pleinement concentrés sur leurs objectifs, à la fois sportifs et financiers pour le mercato, tout en préparant déjà la saison prochaine.

Certains clubs, à l'image du Standard avec Bruny Nsimba, réalisent déjà leurs premiers transferts, le programme de la préparation estivale se met en place, tandis que la campagne d'abonnements se lance aussi progressivement.

Déjà 19.000 abonnés pour la saison prochaine au Club de Bruges !

C'est notamment le cas au Club de Bruges, qui n'a pas dû attendre longtemps avant d'établir un premier record. Pendant une première période prioritaire, les Blauw & Zwart ont déjà enregistré 19.054 abonnements pour la saison prochaine.

Un record au Jan Breydelstadion, qui démontre également que le stade du Club de Bruges devient trop petit pour le club qu'est devenu celui de la Venise du Nord.



