Découvrez le programme : jusqu'à cinq Belges sur les pelouses européennes ce jeudi soir

Place aux quarts de finale retour de l'Europa League et de la Conference League, ce jeudi soir. Jusqu'à cinq Belges à suivre sur les pelouses européennes.

Après la fin des quarts de finale retour de la Ligue des Champions ce mercredi soir, place à l'Europa League et à la Conference League, ce jeudi, avec plusieurs Belges engagés.

Du côté d'Aston Villa, notamment, qui recevra Bologne avec, en toute vraisemblance, Amadou Onana et Youri Tielemans au coup d'envoi. Vainqueurs 1-3 du match aller, les Villans ont toutes les cartes en main pour rejoindre le dernier carré de l'Europa League.

De leur côté, Matz Sels et Nottingham Forest doivent encore faire le travail face au FC Porto après le partage du match aller (1-1). Dans les autres rencontres d'Europa League, le Celta Vigo recevra Fribourg à 18h45 (3-0 pour les Allemands au match aller), et le Betis Séville recevra Braga (1-1 au match aller).

Jusqu'à cinq Belges en action ce jeudi soir

En Conference League, Mike Penders et Diego Moreira devront renverser la vapeur avec leur équipe de Strasbourg face à Mainz après la défaite 2-0 des Alsaciens au match aller.



Dans les autres rencontres, l'AZ Alkmaar est condamné au miracle face au Shaktar Donetsk (3-0 à l'aller), comme l'AEK Athènes face au Rayo Vallecano et la Fiorentina face à Crystal Palace, qui doivent remonter le même déficit.