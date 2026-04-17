Cela se confirme : trois joueurs vont quitter Malines en fin de contrat le 30 juin, un titulaire hésite encore

À Malines comme ailleurs, plusieurs joueurs importants du noyau A arrivent en fin de contrat. Les décisions tombent petit à petit derrière les Casernes.

Loin derrière le Royal Antwerp (16), Malines compte tout de même quatre joueurs qui arrivent en fin de contrat, et pour lesquels une décision va devoir être prise concernant la saison prochaine, d'autant qu'ils disposent presque tous d'une année supplémentaire en option.

Parmi eux, Kerim Mrabti, qui est le seul qui n'a pas d'option dans son contrat actuel et qui sera donc libre le 30 juin. Arrivé derrière les Casernes en 2020, le Suédois est un pion important du KaVé, qui a reçu la possibilité de prolonger.

Selon les informations de Het Nieuwsblad, un contrat d'un an assorti d'une année supplémentaire en option lui a été proposé. Le joueur de 31 ans a le choix, mais la tendance se situe bien vers un départ, selon le quotidien du nord du pays.

Quatre joueurs en fin de contrat sur le départ de Malines

La situation est plus claire concernant Mory Konaté. Le défenseur central n'a plus d'avenir à Malines et l'option d'un an présente dans son contrat ne sera pas levée.



Titulaire en début de saison, le Guinéen a disparu des radars et ne compte pas encore la moindre minute de jeu en Play-Offs. Son départ est donc attendu, comme ceux de Hassane Bandé et Massimo Decoene, également en fin de contrat.