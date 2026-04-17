En contraste avec Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne est prêt pour un grand Mondial : "Je suis à nouveau en forme"

Revenu plus tôt que prévu de blessure, Kevin De Bruyne est très proche de son meilleur niveau sur le plan physique. Le Diable Rouge se sent aussi "de plus en plus comme chez lui" à Naples.

Inutile de revenir sur la situation délicate que traverse Romelu Lukaku. En conflit ouvert avec sa direction, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges ne restera pas au Napoli la saison prochaine et peut déjà se trouver un nouveau club.

Les choses se déroulent par contre beaucoup mieux pour l'autre joueur belge de Naples, Kevin De Bruyne, malgré une importante blessure encourue pendant la saison. "Je suis revenu un peu plus tôt que prévu et je me sens à nouveau en pleine forme", a confié le médian offensif dans un entretien accordé à la radio CRC de Naples.

"En début de saison, tout se passait à merveille. J'ai beaucoup joué, jusqu'à ce que cette blessure vienne tout gâcher. Mais maintenant, je me sens à nouveau très bien et j'en suis ravi", a poursuivi le Diable Rouge, qui est revenu sur ses premiers mois dans le sud de l'Italie.

Kevin De Bruyne est très proche de son meilleur niveau physique

"J'ai rejoint un groupe fantastique. J'ai été agréablement surpris par la qualité de l'effectif, mais aussi par l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Ce n'était pas acquis pour moi, car je venais de Manchester City, où je connaissais les joueurs depuis des années."



"Je commence petit à petit à me sentir vraiment chez moi ici. J'habite juste à l'extérieur de la ville et j'essaie de trouver mon rythme. Être avec mes trois enfants occupe la majorité de mon temps libre. De temps en temps, je vais faire un tour en centre-ville pour découvrir un peu et profiter. Cela fait partie du charme de ce club", a conclu Kevin De Bruyne.