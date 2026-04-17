Historique pour le football belge : le Club de Bruges écrase Benfica et se qualifie en finale de Youth League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Historique pour le football belge : le Club de Bruges écrase Benfica et se qualifie en finale de Youth League

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C'est historique pour le fooball belge, le Club de Bruges U19 s'est hissé en finale de Youth League cette saison.

Le Club de Bruges U19 a marqué l'histoire du football belge en Youth League cette saison. Les jeunes brugeois se sont qualifiés pour la finale grâce à une victoire impressionnante face au Benfica U19 1-3, ce vendredi.

Sur le papier, la mission s'annonçait compliquée. Mais les Belges ont parfaitement géré leur match. Laurens Goemaere a ouvert le score à la 37e minute, avant la pause, pour lancer son équipe.

Au retour des vestiaires, Bruges a continué sur sa lancée. Andre Garcia a doublé la mise peu avant l'heure de jeu, puis Yanis Musuayi a scellé la victoire à la 66e minute.. Un match maîtrisé du début à la fin.

Le meilleur buteur de Bruges

Avec ce but, Yanis Musuayi confirme son toute importance. Il compte six réalisations dans la compétition et s'impose comme l'homme fort de Bruges dans cette campagne européenne.


Bruges affrontera le vainqueur du duel entre le Real Madrid U19 et le Paris Saint-Germain U19 en finale. Benfica a sauvé l'honneur en toute fin de match avec un but contre son camp de Verlinden.

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