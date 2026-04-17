Wouter Vrancken sur le départ ? Le coach de Saint-Trond met les choses au clair

Courtisé par Anderlecht et le FC Lorient, Wouter Vrancken reste évasif sur son avenir à Saint-Trond. En fin de contrat, le coach belge préfère se focaliser sur les Play-Offs.

Wouter Vrancken est très demandé en ce moment. Le coach de Saint-Trond arrive en fin de contrat en juin et plusieurs clubs souhaitent tenter leur chance pour le recruter cet été.

Selon L'Équipe, le FC Lorient s'est renseigné sur son profil. En Belgique aussi, le RSC Anderlecht suit sa situation, via plusieurs intermédiaires. Mais l'entraîneur ne serait pas intéressé par le club bruxellois.

Interrogé par Het Belang van Limburg, l'entraîneur est resté prudent. "C'est vrai ? Ce changement de direction est lié à d'autres affaires sur lesquelles je préfère ne pas m'étendre dans la presse. Rien n'est décidé."

Pas encore décidé ?

Pour l'instant, Vrancken ne veut pas se projeter. "Je ne vois pas l'intérêt de prendre une décision maintenant, à un mois et demi de la fin. Il n'y a absolument rien d'autre en ce moment. Et je n'en ai pas envie."

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Priorité au terrain pour le coach. "Toute mon énergie doit être consacrée aux Play-offs, où chacun compte se donner à fond."