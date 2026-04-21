Hans Cornelis déballe sur Charleroi et Nicolas Frutos : "On s'est pris pour la meilleure équipe de Belgique"

Hans Cornelis ne digère que difficilement la manière avec laquelle il a été limogé du Sporting Charleroi. Deux semaines après les faits, l'ancien intérimaire devenu T1 se livre et balance, notamment sur sa (non) relation avec Nicolas Frutos.

Deux semaines après les faits, Hans Cornelis est revenu pour la première fois sur son limogeage du Sporting Charleroi au micro de nos confrères de La Dernière Heure Les Sports. Un véritable coup dur pour l'ancien adjoint de Rik de Mil, qui avait été intronisé au poste de T1 pour le remplacer.

"En tant qu'entraîneur principal, on sait ce qui peut arriver, mais je n'ai pas mesuré l'ampleur de la situation. Je sentais que le groupe me soutenait toujours, et c'est ça le plus important", a souligné l'ancien entraîneur de Lokeren, âgé de 43 ans.

La façon dont la nouvelle lui a été annoncée l'a marqué. "Mehdi Bayat m'a appelé le lundi de Pâques. Après cette conversation, j'ai immédiatement dit à ma femme : il va me rappeler dans vingt minutes pour me licencier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le deuxième appel a duré trois minutes. J'ai simplement dit que je n'étais pas d'accord."

Hans Cornelis n'a jamais eu de relation avec Nicolas Frutos à Charleroi

Selon Hans Cornelis, le déclin sportif de son équipe était en partie dû aux attentes démesurées de la direction. "Nous nous sommes soudainement pris pour la meilleure équipe de Belgique, et cela nous a joué un mauvais tour. Nous avons tout simplement surperformé. En janvier et février, nous avons quasiment concrétisé toutes nos occasions."

Il évoque aussi le rôle de Nicolas Frutos. "J'ai l'impression que c'est lui qui a insisté pour que quelque chose change. Et honnêtement, je n'ai pas trouvé sa conférence de presse après mon limogeage appropriée. Si on veut changer quelque chose ou me donner des conseils, on le fait quand je suis encore entraîneur, pas après."





Hans Cornelis assure ne jamais avoir eu de lien solide avec Frutos. "Nous n'avons eu qu'une conversation assez superficielle. Je n'ai jamais eu de relation avec lui. Quoi qu'il en soit, les joueurs sont toujours restés positifs et ont continué à croire en ma vision. C'est le plus important pour moi. Je suis déçu, mais pas en colère", a conclu Hans Cornelis, désormais à la recherche d'un nouveau défi.