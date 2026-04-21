Avec un changement important dans le onze ? Charleroi jouera déjà sa toute dernière carte à Genk

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Avec un changement important dans le onze ? Charleroi jouera déjà sa toute dernière carte à Genk
Photo: © photonews

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Battu contre le Standard, le Sporting Charleroi joue déjà sa dernière carte en Europe Play-Offs, ce mardi soir à Genk. En cas de défaite, les Zèbres compteront onze longueurs de retard sur les Limbourgeois et pourront abandonner leurs rêves de septième place.

Cela ressemble fortement à une toute dernière chance dans la saison du Sporting Charleroi. Dos au mur en Europe Play-Offs après leur défaite dans le choc wallon, les Zèbres se déplacent au Racing Genk, ce mardi soir. 

Une rencontre pour laquelle Mario Kohnen est une nouvelle fois privé de Yacine Titraoui et de Parfait Guiagon, légèrement blessés, qui peuvent espérer être de retour pour le déplacement à Louvain, fin de semaine. 

Le nouveau T1 des Zèbres pourrait tout de même réaliser un changement offensif. Sur le banc contre le Standard parce qu'il venait de venir papa et qu'il était tombé malade devant la semaine, Aurélien Scheidler devrait reprendre sa place en pointe au détriment d'Antoine Colassin. 

Déjà la dernière chance du Sporting Charleroi

Avec huit points de retard sur le Racing Genk, le Sporting Charleroi devra créer la surprise à la Cegeka Arena et s'imposer pour ne pas voir le club limbourgeois prendre onze longueurs d'avance. 

Lire aussi… Le Sporting Charleroi à nouveau privé de deux cadres pour le match face à Genk
Charleroi, qui n'a remporté qu'un seul de ses douze derniers matchs toutes compétitions confondues, pourrait donc terminer la saison en roue libre en cas de nouvelle défaite, ce mardi soir. De son côté, Genk peut continuer sa marche en avant... ou laisser l'occasion à Westerlo et au Standard de signer une belle opération.

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