Un club de Bundesliga a fait une offre concrète à Nathan De Cat, mais un problème se pose

Florent Malice Manuel Gonzalez
Florent Malice et Manuel Gonzalez, suiveur du RSC Anderlecht
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Un club de Bundesliga a fait une offre concrète à Nathan De Cat, mais un problème se pose
Photo: © photonews

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Le RB Leipzig a fait de Nathan De Cat une priorité. Le club allemand a fait une offre concrète à l'entourage du joueur du RSC Anderlecht, mais sur le plan financier, ce ne serait pas encore suffisant pour convaincre les Mauves.

La saison de Nathan De Cat l'a placé, sans surprise, sur les tablettes de toute une série de clubs européens. Excellent en Jupiler Pro League et incontournable dans l'entrejeu d'un club de tradition comme le RSC Anderlecht, dont le nom signifie toujours quelque chose à l'international, De Cat a également été appelé par Rudi Garcia, ce qui a encore fait grimper sa cote.

Plusieurs clubs ont déjà pris des contacts informels, notamment le Bayern Munich de Vincent Kompany. Mais un club, également allemand, aurait déjà été plus loin : il s'agirait du RB Leipzig. Le RSCA comme l'entourage de Nathan De Cat auraient ainsi été informés récemment de l'intérêt concret du club de Red Bull pour le jeune milieu de terrain. 

Le RB Leipzig veut convaincre Nathan De Cat 

Leipzig propose à De Cat un projet sportif séduisant. L'international belge (une cap) pourrait prétendre à une place de titulaire chez un candidat au top 6 en Bundesliga, disputer la Ligue des Champions et franchir les étapes nécessaires vers le très haut niveau européen.

Le vrai problème, c'est l'argent.Transfermarkt estime la valeur marchande de De Cat à 25 millions d'euros, tandis qu'Anderlecht rêve d'un montant de 35 millions. Or, le RB Leipzig ne dispose pas, à l'heure actuelle, de la marge financière nécessaire pour passer à l'action.


Le RSCA a de son côté tout à gagner à patienter, car une potentielle sélection pour la Coupe du Monde pourrait encore faire grimper, ne serait-ce qu'un peu, la valeur marchande de son joueur. Cependant, De Cat n'a plus qu'un an de contrat, et sans prolongation, il faudra peut-être bien se "contenter" d'une somme inférieure à celle espérée... 

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