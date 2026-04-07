"Plus d'hésitation après Zulte et Westerlo" : Charleroi explique le C4 d'Hans Cornelis

C'est pour expliquer le C4 d'Hans Cornelis que Nicolas Frutos s'est présenté aujourd'hui en conférence de presse. Charleroi assume son choix de trancher dans le vif.

Après sa propre présentation, la première prise de parole officielle de Nicolas Frutos n'était pas des plus joyeuses : "Je suis ici pour annoncer de manière officielle la fin de la collaboration avec Hans Cornelis. On le remercie au nom du club pour tous ses efforts. On n'a rien à lui reprocher", a-t-il commencé.

Il fallait trancher : "Après Zulte et Westerlo, on n'a plus eu d'hésitation. On comprend que cela interpelle, mais la décision n’a été prise que lundi matin, après de longues discussions. C'était une analyse globale. Ce n'était pas juste : on se lève et on coupe la tête de quelqu'un", explique-t-il, cité par SudInfo.

Charleroi attend un choc psychologique après le départ de Cornelis

"On attendait une réaction avant les Playoffs, mais on ne l’a pas vue, ni dans le contenu ni dans l’intensité. On a pris le temps d’analyser la dynamique globale. Parfois, il faut provoquer un électrochoc. On ne pense pas avoir perdu deux semaines pour autant. On espérait que ça tourne encore", poursuit Frutos.

Un aveu d'impuissance quant au projet carolo ? Le nouveau directeur se veut ferme : "Cela fait presque un an qu’on a défini où l’on veut aller, à court, moyen et long terme. Sur cette base et sur les résultats, on a estimé qu’il fallait agir".



Mario Kohnen le remplace donc, même s'il ne s'agit que d'un intérim : "Mais le conseil que je peux lui donner, c'est de profiter chaque jour. La vie et le football peuvent te donner ce qu'il faut".