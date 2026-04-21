"Nous exprimons notre solidarité" : Virton sort du silence après le chaos vécu par ses supporters à Mons

La situation a dégénéré après la rencontre entre le RAEC Mons et l'Excelsior Virton, samedi soir lors du choc de la septième journée des play-offs de D1 ACFF. Le club gaumais a réagi avec classe dans un communiqué publié ce mardi.

Il y a trois jours, l’Excelsior Virton a réalisé un superbe coup en s’imposant sur la pelouse du RAEC Mons. En D1 ACFF, les Dragons, les Gaumais et Tubize-Braine se tiennent désormais en un point à trois journées de la fin du championnat.

Au stade Charles Tondreau, l’après-match a cependant été marqué par des faits qui n’ont pas leur place dans le monde du football. "Des projectiles, dont une dizaine d’engins pyrotechniques de type mortiers, ont été lancés en direction de nos supporters, parmi lesquels se trouvaient de nombreux jeunes de notre académie. Plusieurs individus ont ensuite quitté leur tribune pour venir physiquement au contact de nos supporters dans leur zone dédiée", explique le club de Virton dans un communiqué publié ce mardi.

"Dans ce contexte particulièrement tendu, nos supporters ont fait preuve d’un sang-froid et d’une responsabilité exemplaires. Le club tient à leur adresser ses remerciements les plus sincères pour leur attitude digne et leur soutien constant. Le Royal Excelsior Virton tient à condamner avec la plus grande fermeté toute forme de violence dans le football. Aucun contexte, aucun enjeu sportif ne peut justifier de tels comportements."

Virton n’en veut pas à Mons mais interpelle les forces de l’ordre

Le club de la province du Luxembourg remercie ses stewards qui ont fait le déplacement et qui ont permis que la situation ne dégénère pas davantage. "Le club tient à saluer et remercier chaleureusement ses stewards présents lors du déplacement, dont l’engagement, le sang-froid et le professionnalisme ont été déterminants dans la gestion de ces événements. Par ailleurs, plusieurs membres du club, dont le président et le manager général, ont dû s’interposer physiquement afin de protéger nos supporters et contribuer à éviter un embrasement plus grave."

Selon l’Excelsior Virton, les forces de l’ordre locales auraient pu gérer la situation différemment. "Plusieurs faits interpellent : une intervention tardive face à l’irruption de supporters adverses dans la zone dédiée à nos supporters, l’interpellation et le menottage d’un de nos supporters pourtant en position de victime, ainsi que des mesures de dispersion prises à l’encontre de nos supporters, accompagnées d’un usage dissuasif de moyens tels que des chiens, alors même que ces derniers subissaient les événements."





Dans son communiqué, Virton précise toutefois ne pas en vouloir au RAEC Mons et à sa direction. "L’Excel exprime sa solidarité envers le RAEC Mons, ainsi qu’envers l’ensemble des clubs, notamment amateurs, qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour faire face seuls à ce type de situation, sans que cela ne puisse en aucun cas atténuer la gravité des faits constatés. La sécurité lors des rencontres dépasse en effet le cadre des clubs et relève d’une responsabilité collective impliquant pleinement les pouvoirs publics."