La galère continue pour l'ancien Rouche Noah Ohio

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La galère continue pour l'ancien Rouche Noah Ohio
Photo: © photonews

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Fin de parcours pour Noah Ohio. L'ancien du Standard s'est blessé avec Valladolid et ne devrait plus jouer de la saison.

Le passage en Espagne de Noah Ohio se termine de la pire des manières. L'ancien attaquant du Standard de Liège s'est blessé la semaine dernière avec le Real Valladolid et sa saison serait terminée.

Arrivé en prêt dans le club espagnol, le joueur de 23 ans espérait relancer sa carrière. Il n'a pas convaincu en D2 et n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe malgré ses opportunités.

Un flop aux Pays-Bas et en Belgique

Avant ça, Ohio n'avait pas convaincu au FC Utrecht, avec cinq buts en 29 matchs d'Eredivisie. Des chiffres insuffisants, qui ont poussé le club à le prêter.

Du côté du Standard de Liège, ils avaient tourné la page depuis son départ à l'été 2024 pour environ un million d'euros. Le club liégeois ne comptait plus sur lui et avait choisi de s'en séparer sans hésiter.


Le Real Valladolid ne devrait pas lever son option d'achat et Ohio devrait retourner à Utrecht. Il lui reste un an de contrat.

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