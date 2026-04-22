Saint-Trond veut se réveiller face à Anderlecht : "Ce sera le moment de vérité"

Tout s'est écroulé en trois matchs pour Saint-Trond, qui n'a pris qu'un point sur 9 dans ces Playoffs jusqu'ici. Il faudra battre Anderlecht ce jeudi pour se rassurer.

L'entame de Playoffs de Saint-Trond était sur papier la plus compliquée du top 6 : les Canaris enchaînaient le top 2 et un déplacement à La Gantoise. Résultat : 1/9, les espoirs lointains de se mêler à la lutte pour le titre envolés, et même le podium désormais en péril.

Ce jeudi, STVV reçoit le RSC Anderlecht, et l'équation est simple : si les Mauves l'emportent, ils seront troisièmes. "Chaque point sera important à ce stade de la compétition", relativisait ainsi Robert-Jan Vanwesemael après le partage à Gand, qui n'aurait pas été un mauvais résultat en soi sans le 0/6 qui précédait.

Saint-Trond veut battre Anderlecht au Stayen

Autre point positif : la première clean-sheet trudonnaire depuis... le 6 février. "Ca fait du bien de garder nos cages inviolées", pointait Visar Musliu. "Si tu ne parviens pas à gagner, il faut ne pas perdre et c'est le plus important pour le moment".

Ne pas perdre jeudi contre Anderlecht suffirait à rester troisième, mais ce serait tout de même peu encourageant pour la suite. "Nous sommes face à une semaine de vérité. Il faut aller chercher des résultats maintenant pour garder cette place", affirme en effet Abdoulaye Sissako.

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"À la maison contre Anderlecht, ce sera très important. Chez nous, nous pouvons rivaliser avec tout le monde, surtout avec notre public derrière nous", conclut le milieu de terrain trudonnaire. Mais en face, c'est un Anderlecht en confiance qui arrive...