Le Club de Bruges rendra un vibrant hommage aux héros de la Youth League

Les U19 du Club de Bruges sont passé tout près de réaliser un authentique exploit : remporter la Youth League.

Quel parcours que celui des jeunes du Club NXT en Youth League : les U19 brugeois ont écrasé la concurrence jusqu'en finale, où ils ont finalement dû s'incliner aux tirs au but face au Real Madrid. Une déception qui n'entache pas la fierté de ce résultat historique.

En effet, c'était la première fois qu'un club belge atteignait la finale de la Youth League, tournoi prestigieux qui se dispute en parallèle à la Ligue des Champions. Les Brugeois ont éliminé notamment le Bayern Munich, l'Atlético Madrid ou encore Benfica.

Les joueurs de Youth League mis à l'honneur par Bruges

Certains joueurs ont d'ailleurs marqué les esprits sur le plan individuel, à l'image du jeune Tian Nai Koren (16 ans) ou de Jesse Bisiwu, que Bruges espère pouvoir convaincre de rester au bercail. Le collectif, cependant, est ce qui a primé et qui sera mis à l'honneur.

"Avant le match Club Bruges - KV Malines, nous mettrons à l'honneur le Club NXT U19 lors du tour d'honneur le long du terrain à 20h15. Soyez à l'heure en tribunes et offrez à nos U19 de chaleureux applaudissements", peut-on lire sur le site officiel des Blauw en Zwart.

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Un moment émouvant donc pour les jeunes du Club de Bruges, qui rêveront de pouvoir un jour recevoir le même genre d'ovation en tant que joueurs de l'équipe A.