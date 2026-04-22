C'est fait : une ancienne icône du Standard entamera sa reconversion au Bayern Munich

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Dante Bonfim, qui raccrochera les crampons à la fin de la saison, va rejoindre le Bayern Munich. Le Brésilien dirigera les jeunes bavarois.

Dante Bonfim a annoncé qu'il prendrait une retraite bien méritée en fin de saison, à l'âge de 42 ans. Le capitaine de l'OGC Nice, où il évolue depuis 10 ans maintenant, va ensuite directement entamer sa reconversion.

Il y a quelques jours, le média allemand TZ affirmait que Dante figurait parmi les candidats pour succéder à Holger Seitz, entraîneur de l'équipe B du Bayern Munich. Ce dernier va quitter son poste en fin de saison pour endosser d'autres responsabilités au sein du centre de formation du club bavarois.

Dante coach de la réserve du Bayern Munich

Désormais, c'est chose faite, rapporte Sky Sports : un accord a été trouvé entre l'ancien défenseur du Standard de Liège et le Bayern, où il a évolué de 2012 à 2014. Dante prendra donc bel et bien les rênes de l'équipe réserve bavaroise.

Passé par Charleroi, Dante s'est surtout signalé sous le maillot du Standard en Belgique, remportant deux titres de champion de Belgique avant une carrière en Bundesliga qui l'a vu devenir un international brésilien confirmé (13 caps).



L'ex-Rouche pourrait donc collaborer étroitement avec Vincent Kompany la saison prochaine en préparant les jeunes talents du Rekordmeister pour l'équipe première.