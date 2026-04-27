Un ancien joueur du RFC Liège dans l'équipe de la semaine aux côtés de Michael Olise et Antoine Griezmann

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un ancien joueur du RFC Liège dans l'équipe de la semaine aux côtés de Michael Olise et Antoine Griezmann
Photo: © photonews

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Auteur du deuxième but de Saint-Trond contre Malines (1-4), Ryan Merlen figure dans l'équipe type des Français du week-end du journal L'Équipe.

Déjà buteur en sortie de banc contre Anderlecht lors de la 4e journée des Champions' Play-offs, Ryan Merlen a remis le couvert dimanche en montant au jeu à la mi-temps et en marquant seulement cinq minutes après son entrée en jeu. L'ancien joueur du RFC Liège s'est même offert un assist peu après l'heure de jeu.

En 24 matchs lors de la saison régulière cette saison, le milieu de terrain n'avait été décisif qu'à une seule reprise. Ces play-offs lui réussissent donc pour le moment très bien. Et sa performance n'est pas passée inaperçue en France.

Le quotidien L'Équipe l'a placé dans son équipe de la semaine. Il figure aux côtés de joueurs comme Michael Olise, Antoine Griezmann ou encore Axel Disasi. 

Ryan Merlen est fier

Évidemment fier de figurer dans ce onze, le joueur a partagé la publication du média français sur ses réseaux sociaux. Un simple "🤲🏻❤️", a-t-il écrit. Un autre joueur de Pro League est dans l'équipe du week-end. Il s'agit d'Edan Diop, milieu de terrain du Cercle de Bruges.



Lire aussi… En Play-Offs 1 pour la première fois, mais sifflés : "Je ne peux le comprendre qu'à moitié"

Voici les autres joueurs de ce onze : Jérôme Prior, Brandon Soppy, Damien Da Silva, Arthur Zagré, Tristan Muyumba et Charles-André Raux-Yao. Bref, un XI rempli de joueurs français ayant performé au niveau professionnel dans le monde.

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